La extraña desaparición de una joven tras perder un vuelo a Nueva York: su padre fue hallado muerto

Cada vez es mayor el misterio que rodea la desaparición de Hannah Kobayashi, una joven de 30 años que iba a abordar un vuelo a Nueva York (Estados Unidos ) para visitar a una familiar, pero, luego de advertir que se sentía en peligro, se perdió su rastro.

Hannah, oriunda de la isla de Hawái, viajó de Maui a Los Ángeles, California, el pasado 8 de noviembre, para hacer una escala y tomar un nuevo vuelo a Nueva York, pero nunca lo abordó.

Su padre, Ryan Kobayashi, fue encontrado muerto el pasado domingo, 24 de noviembre, después de haber viajado a Los Ángeles para buscarla.



La cronología de la desaparición de Hannah Kobayashi

De acuerdo con CNN, la joven tenía planes de pasar tiempo con una tía en el norte del estado de Nueva York a principios de este mes.

Su hermana, Sydni, le dijo al medio mencionado que tenía el mismo itinerario de su exnovio. A pesar de que habían terminado la relación, decidieron mantener los vuelos ya que no podían obtener un reembolso, pero cada uno tomaría su camino una vez que aterrizaran en el territorio neoyorkino.

Luego de que Hannah no abordó el vuelo, fue vista en una librería Taschen, en el centro comercial The Grove, en Los Ángeles. Sin embargo, no está claro por qué estaba allí. Posteriormente, envió un pago a dos personas cuyos nombres su familia no reconoce.

El domingo 10 de noviembre, la joven apareció en un video de YouTube del LeBron XXII Trial Experience, un evento que se llevó a cabo en la tienda Nike del mismo centro comercial. Hannah, incluso, publicó una foto en Instagram de ese día.

El 11 de noviembre fue el último día que su familia supo de ella, pues su madre le envió un mensaje de texto preguntándole si había llegado a Nueva York, a lo que ella respondió que no. También envió mensajes a una amiga diciendo que no se sentía segura y que alguien estaba tratando de robarle su identidad y su dinero.

“Los hackers borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tienen en un estado de locura desde el viernes”, decía uno de los mensajes. “Me engañaron para que prácticamente entregara todos mis fondos por alguien a quien creía amar”, decía otro.

Cuatro días después, la unidad de personas desaparecidas del Departamento de Policía de Los Ángeles hizo un cartel sobre la desaparición de Hannah, afirmando que fue vista por última vez en el aeropuerto y que tenía pecas en la cara y un tatuaje en el antebrazo.

Posteriormente su familia indicó en redes sociales que había conocido videos de una cámara de vigilancia que mostraban a Hannah en en la estación de metro de Los Ángeles, cerca del Crypto.com Arena. “No parece estar en buenas condiciones”, escribieron sus allegados, sin dar más detalles.

La extraña desaparición de su padre

En medio de la incertidumbre sobre la muerte de Hannah, su padre viajó días después a Los Ángeles para buscarla, pues afirmó que no eran muy cercanos.

“A Hannah le encantaba viajar. Le encantaba la fotografía, el arte, la música. No tuve una relación muy estrecha con ella… mientras crecía. No hemos tenido contacto durante un tiempo. Solo estoy tratando de reconciliarme”, dijo Kobayashi para CNN.

Dos semanas después apareció muerto en una dirección cercana al aeropuerto. Las autoridades indicaron que se habría quitado la vida.

“Tras una búsqueda incansable por todo Los Ángeles durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, se quitó la vida. Esta pérdida ha agravado enormemente el sufrimiento”, afirmó la familia.

Y añadió: “La búsqueda de nuestra querida Hannah debe continuar con el mismo amor y determinación que Ryan hubiera querido. Necesitamos su ayuda, necesitamos su fuerza. Nuestra familia los necesita".