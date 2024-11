Desaparición de Hannah Kobayashi: las extrañas transacciones que hizo la joven antes de perderse

Continúa el misterio en torno a la desaparición de Hannah Kobayashi, la joven de 30 años que iba a abordar un vuelo hacia Nueva York, Estados Unidos, el pasado 8 de noviembre, para visitar a un familiar, pero no ha vuelto a aparecer. En medio de la búsqueda, el papá de la mujer, quien viajó a Los Ángeles, apareció muerto días después.

Los familiares de la mujer desaparecida aseguraron que las autoridades están investigando dos pagos que Hannah hizo a un hombre y a una mujer, desde una aplicación de pagos virtuales conocida como Venmo, justo antes de desaparecer.

Según las investigaciones, Kobayashi hizo dos consignaciones el 9 de noviembre, tras perder su vuelo que de Los Ángeles, California, iba a Nueva York. Uno de los pagos, según el diario The U.S. Sun, fue a las 6:25 de la tarde a una mujer identificada como Verónica Almendarez. En la descripción del pago se muestra el emoji de un arco y una flecha. Las autoridades no han revelado cuánto dinero se envió.

Joven desaparecida. Redes sociales

Pago que hizo Hannah Kobayashi decía "lectura"

54 minutos después, Hannah Kobayashi realizó otro envío de dinero por la aplicación Venmo, esta vez a un hombre identificado como Jonathan Taylor. En la descripción de la consignación decía “lectura”. Fuentes indicaron que este pago fue por una lectura de tarot.

Larie Pidgeon, tía de Hannah, le dijo a The U.S. Sun que “aunque han pasado 15 días, todavía tenemos esperanza”. La mujer pidió ayuda a la gente de todo Estados Unidos para que estuvieran atentos, pues creen que la mujer pudo haber sido sacada del estado de California. “Estamos estudiando todas las posibilidades: hoteles, metros, autobuses, estaciones de tren”, puntualizó.

¿Cómo desapareció Hannah Kobayashi?

Según CNN, Kobayashi tenía planes de pasar tiempo con una tía en Nueva York a principios de noviembre. Syndi, hermana de la desaparecida, le dijo al medio citado que ella tenía el mismo itinerario de un exnovio. Syndi aseguró que, aunque ya habían terminado la relación, los exnovios ya habían comprado los vuelos y, como no podían hacer un reembolso, decidieron viajar juntos, pero cada uno tomaría su camino una vez que aterrizaran en Nueva York.

El día 10 de noviembre, Hannah apareció en un video de YouTube del LeBron XXII Trial Experience, un evento que se realizó en la tienda Nike de un centro comercial conocido como The Grove. Incluso, la joven compartió una foto en su Instagram de ese día.

Al día siguiente, el 11 de noviembre, Kobayashi sostuvo una conversación con su mamá, quien le preguntó si ya había llegado a Nueva York, a lo que la joven respondió que aún no. Ese mismo día, la desaparecida habló con una amiga y le sostuvo que no se sentía segura y que tenía miedo porque alguien le iba a robar su identidad y su dinero. Ese fue el último día que los allegados de la víctima supieron algo de ella.

Hannah Kobayashi, joven desaparecida - The U.S. Sun

¿Qué decían los mensajes de Hannah Kobayashi?

“Los hackers borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tienen en un estado de locura desde el viernes”, decía uno de los textos.

“Me engañaron para que prácticamente entregara todos mis fondos por alguien a quien creía amar”, se lee en el otro mensaje.

El 15 de noviembre, la Unidad de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de Los Ángeles expidió un cartel sobre la desaparición de la joven, en donde decía que fue vista por última vez en el aeropuerto, que tenía pecas en el rostro y que tenía un tatuaje en el antebrazo. Sin embargo, la familia de Hannah aseguró que conoció videos de cámaras de seguridad en donde se ve a la joven en una estación del metro de Los Ángeles. La familia sostuvo que la desaparecida “no parecía estar en buenas condiciones”.

¿Cómo fue la muerte del papá de Hannah Kobayashi?

Ryan Kobayashi, papá de Hannah Kobayashi, viajó hasta Los Ángeles para buscar a su hija. En CNN, el hombre señaló que no era muy cercano a la joven: “A Hannah le encantaba viajar. Le encantaba la fotografía, el arte, la música. No tuve una relación muy estrecha con ella… mientras crecía. No hemos tenido contacto durante un tiempo. Solo estoy tratando de reconciliarme”.

El papá de la desaparecida fue encontrado muerto cerca al hotel donde se hospedaba y las autoridades sospechan que el hombre se quitó la vida.

Ryan Kobayashi, papá de Hannah Kobayashi - The U.S. Sun

La familia de Hannah manifestó que,“tras una búsqueda incansable por todo Los Ángeles, durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, se quitó la vida. Esta pérdida ha agravado enormemente el sufrimiento”. La familia agregó que “la búsqueda de nuestra querida Hannah debe continuar con el mismo amor y determinación que Ryan hubiera querido. Necesitamos su ayuda, necesitamos su fuerza. Nuestra familia los necesita".

