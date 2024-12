Desaparición de Hannah Kobayashi: la joven habría tenido una boda falsa por dinero

La desaparición de Hannah Kobayashi continúa siendo un misterio y en los últimos días se conoció que la mamá de la joven de 30 años descubrió que su hija habría contraído matrimonio secreto por dinero. La mujer desapareció el pasado 9 de noviembre luego de perder un vuelo hacia la ciudad de Nueva York.

La información de las autoridades han vinculado a la mujer desaparecida con una posible estada de inmigración. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, informó que la joven aparece en un video caminando sola hacia México con su equipaje. La grabación fue el pasado 12 de noviembre.

McDonnell anunció que Kobayashi fue clasificada como “una persona desaparecida voluntariamente”.

(Lea también: Las preguntas sin resolver en el caso de Hannah Kobayashi: ¿fue una desaparición voluntaria?)

Publicidad

De acuerdo con fuentes consultadas por la revista Los Ángeles Magazine, Hannah Kobayashi despegó en un avión desde Maui y su expareja se encontraba dentro del vuelo. Cuando la mujer llegó a Los Ángeles, pretendía tomar un vuelo hacia Nueva York. En el mismo avión viajaba un ciudadano argentino, identificado como Alan Cacace, con quien la desaparecida se habría casado en una boda falsa. La propia novia del ciudadano argentino, identificada como Marianna, confirmó que ella estaba en el avión con el exnovio de la joven.

La mamá de Hannah fue quien descubrió que su hija habría tenido un matrimonio falso con el ciudadano argentino. Al parecer, la boda se dio como un plan para defraudar a migración por la obtención una green card. Presuntamente, el matrimonio lo planeó el exnovio de la joven.

Hannah Kobayashi, de 30 años, desapareció tras perder vuelo a Nueva York - Foto: @midorieve

Publicidad

Sara Azari, abogada de la familia, manifestó que “queremos subrayar que la familia no ha hecho pública ninguna información sobre un supuesto matrimonio porque no disponemos de los hechos ni de los documentos necesarios para comprobar la legitimidad de esta información”.

La abogada también señaló que "la familia no ha confirmado la autenticidad de las imágenes, ni la veracidad de la información facilitada sobre un posible matrimonio secreto”.

De acuerdo con McDonnell, la mujer desaparecida quería “alejarse de la conectividad moderna” y no creía que ella haya sido víctima de un delito. Sin embargo, la familia de la joven de 30 años continúa exigiendo respuestas frente a la desaparición de su ser querido. Además, la familia solicitó ver las pruebas del video de Hannah cruzando la frontera de México a pie. Dicen que desconocían que el Departamento de Policía había rastreado a su familiar.

¿Cómo desapareció Hannah Kobayashi?

Según CNN, Kobayashi tenía planes de visitar a una tía en Nueva York a principios de noviembre. Syndi, su hermana, comentó al medio que Kobayashi compartía el mismo itinerario de un exnovio. Aunque la relación había terminado, ambos ya habían comprado los vuelos y, al no poder obtener un reembolso, decidieron viajar juntos, pero cada uno seguiría su propio camino al llegar a Nueva York.

Publicidad

El 10 de noviembre, Hannah apareció en un video de YouTube del evento LeBron XXII Trial Experience, realizado en la tienda Nike de un centro comercial conocido como The Grove. Ese mismo día, la joven también compartió una foto en su Instagram.

Al día siguiente, el 11 de noviembre, Kobayashi habló con su madre, quien le preguntó si ya había llegado a Nueva York, a lo que ella respondió que aún no. Ese mismo día, Kobayashi le comentó a una amiga que no se sentía segura y que temía que alguien intentara robar su identidad y su dinero. Esa fue la última vez que sus allegados tuvieron noticias de ella.

Hannah Kobayashi, joven de 30 años desaparecida desde el 11 de noviembre - The U.S. Sun

Publicidad

¿Qué decían los mensajes de Hannah Kobayashi?

“

Los hackers borraron mi identidad, robaron todos mis fondos y me tienen en un estado de locura desde el viernes”, se lee en uno de los textos.

“Me engañaron para que prácticamente entregara todos mis fondos por alguien a quien creía amar”, dice el otro mensaje.

El papá de Hannah Kobayashi fue hallado muerto

Ryan Kobayashi, el padre de Hannah Kobayashi, viajó a Los Ángeles para buscar a su hija. En una entrevista con CNN, mencionó que no tenía una relación muy cercana con ella: “A Hannah le encantaba viajar, la fotografía, el arte y la música. No tuve una relación muy estrecha con ella mientras crecía. No hemos tenido contacto durante un tiempo. Solo estoy tratando de reconciliarme”.

El padre de la joven desaparecida fue encontrado muerto cerca del hotel donde se hospedaba, y las autoridades sospechan que se quitó la vida.

Publicidad

La familia de la joven desaparecida manifestó que, “tras una búsqueda incansable por todo Los Ángeles, durante 13 días, el padre de Hannah, Ryan Kobayashi, se quitó la vida. Esta pérdida ha agravado enormemente el sufrimiento”. La familia agregó que “la búsqueda de nuestra querida Hannah debe continuar con el mismo amor y determinación que Ryan hubiera querido. Necesitamos su ayuda, necesitamos su fuerza. Nuestra familia los necesita".

(Lea también: Desaparición de Hannah Kobayashi: las extrañas transacciones que hizo la joven antes de perderse)