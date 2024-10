Latino en Israel que hablaba de ataque iraní cortó entrevista en vivo para buscar refugio

Noticias Caracol en vivo contactó a varios latinos que viven en Israel y narraron, entre otras cosas, cómo recibieron la orden de buscar refugios antiaéreos, para protegerse del ataque de Irán.

Un colombiano en Israel, con su celular y desde el balcón de su casa, grabó las sirenas sonando mientras en el cielo explotaban los misiles lanzados por Irán.

"Son demasiados misiles, demasiados misiles y alarmas", dice el colombiano en la grabación.

¿Cómo se vivió el ataque de Irán contra Israel?

Jhon Jairo Suaza, colombiano en Israel, aseguró que “hablarlo es fácil, pero vivirlo es difícil”.

“Es ver encima de tu cabeza cientos de misiles, explotarlos de una manera impresionante, la Cúpula de Hierro actuando en ese momento, pero los edificios vibran, la gente corre, entra en pánico, buscando refugio, buscando el búnker”, contó Suaza.

Daniel Sela es un ciudadano argentino en Israel. A él, como a todos los habitantes de dicho país, minutos antes del bombardeo, les llegó la alerta por mensaje a su celular.

"A mí me llegó la sirena cuando estaba en la calle y, en esos casos, se mete uno al primer edificio que vea abierto, la gran mayoría de edificios tienen refugios y todos te abren las puertas en situaciones así", aseguró Daniel.

Incluso, una nueva alerta lo obligó a suspender el relato que hacía de la situación, en Noticias Caracol en vivo.

"Tengo que ir al refugio, perdón. Tengo que ir al refugio", dijo en plena transmisión y de inmediato debió retirarse.

Yacov Moreno, ingeniero colombiano en Israel, estaba en casa junto a sus dos hijos en la ciudad de Beit Shemesh, al momento del ataque de Irán.

"Corrí con la niña y con el hijo mayor al cuarto, cerramos la puerta, que es lo que nos indican hacer, y esperamos ahí. No paraban de llegar alarmas, una detrás de otra. Normalmente en el pasado, suena una alarma, esperas diez minutos, sales del cuarto, automáticamente. Esta vez no, porque no paraban”, relató Yacov.

Confesó que su “pequeña estaba un poco asustada" por la situación.

"Tuve que explicarle que no tenemos ningún peligro porque son ruidos de bombas nuestras que están tirando las otras bombas", señaló.

Explicarle a una niña qué es un misil balístico

Y aunque dice que mañana la vida sigue normal, le cuesta explicarle a su pequeña hija lo que está ocurriendo.

"Explicarle a una niña de 10 años lo que es un misil balístico, no hubiera querido explicar eso a mi hija, quisiera haberle explicado qué es una flor, qué es algo en el campo, pero hay que explicar y le expliqué que es una bomba muy grande", aseveró.

Y aunque Yacov y Daniel confían en la protección de la Cúpula de Hierro, advierten la incertidumbre que les genera una nueva escalada violenta en territorio israelí.

