Lista completa de países donde se observará el eclipse solar total de 2026: pocos podrán verlo

El próximo 12 de agosto de 2026 tendrá lugar uno de los eventos astronómicos más esperados de la década: un eclipse solar total que será visible en varias regiones del hemisferio norte. Durante este fenómeno, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol, bloqueando temporalmente la luz solar y proyectando su sombra sobre una franja específica del planeta.

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La trayectoria del eclipse ya ha sido calculada por organismos científicos como la NASA y la ESA y permitirá que algunos territorios experimenten la totalidad del fenómeno, mientras que otros únicamente observarán una cobertura parcial del disco solar. Sin embargo, países de América del Sur, incluido Colombia, no tendrán la posibilidad de presenciarlo.

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¿Qué es un eclipse solar total?

Un eclipse solar total ocurre cuando "la Luna se sitúa directamente frente al Sol, bloqueando la mayor parte de su luz y permitiendo observar la atmósfera solar", según indicó la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés). Este alineamiento genera un breve periodo de oscuridad diurna y permite observar elementos de la atmósfera solar que normalmente permanecen ocultos por el brillo del astro.



La fase más llamativa del fenómeno es conocida como totalidad, pues aunque el eclipse completo puede extenderse durante varias horas entre su inicio y finalización, el momento en que el Sol queda totalmente cubierto por la Luna suele durar apenas unos minutos. "El eclipse representa un momento único para que millones de personas presencien juntas este raro fenómeno natural", agregan.



Para el eclipse del 12 de agosto de 2026, la totalidad tendrá una duración máxima inferior a dos minutos y medio, dependiendo del lugar desde donde se observe. "Solo durante esos breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquea completamente la superficie brillante del Sol, los espectadores pueden mirar directamente al eclipse sin protección para los ojos", explica la NASA.



Hora del eclipse solar total de agosto de 2026

De acuerdo con los cálculos astronómicos, el punto máximo del eclipse se producirá alrededor de las 17:46 horas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). No obstante, la hora exacta variará según el país y la ubicación geográfica. En Europa occidental, por ejemplo, el fenómeno coincidirá con las últimas horas de la tarde e incluso con la puesta de sol en algunas ciudades.

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En España, una de las naciones que se encuentra dentro de la trayectoria de totalidad, el eclipse alcanzará su punto más destacado entre las 20:00 y las 20:30 horas aproximadamente, dependiendo de la región. El eclipse solar parcial del 12 de agosto comenzará "al inicio del día en el norte de Rusia. En Alaska y el norte de Canadá, comenzará y terminará por la mañana, mientras que las provincias del este de Canadá tendrán el eclipse por la tarde", indica la NASA.

Entre los países favorecidos por el eclipse destaca España, donde la totalidad atravesará varias comunidades autónomas antes de continuar hacia el mar Mediterráneo. El evento tiene una relevancia especial para el país europeo debido a que será el primer eclipse solar total visible desde la España peninsular en más de un siglo. Además, forma parte de una serie de eclipses que podrán observarse desde territorio español entre 2026 y 2028.



Países donde se podrá observar el eclipse total

La sombra principal de la Luna recorrerá una franja relativamente estrecha del hemisferio norte. Las zonas privilegiadas para observar la totalidad serán:



Groenlandia.

Islandia.

Regiones del norte de Rusia.

Varias zonas de España.

Un pequeño sector del noreste de Portugal.

Las personas ubicadas dentro de esta franja podrán experimentar el oscurecimiento completo del Sol durante algunos minutos.



Regiones donde el eclipse será parcial

Fuera de la zona de totalidad, millones de personas podrán observar un eclipse parcial. En estos lugares, la Luna cubrirá únicamente una parte del disco solar. Entre las regiones donde se apreciará parcialmente se encuentran:



Reino Unido.

Irlanda.

Francia.

Alemania.

Italia.

Noruega.

Suecia.

Polonia.

Austria.

Marruecos.

Argelia.

Túnez.

Canadá.

Alaska y algunos estados del norte de Estados Unidos.

La magnitud del eclipse variará según la distancia respecto a la trayectoria central de la sombra lunar. En algunas ciudades europeas la cobertura superará el 90% del Sol visible. Quienes se encuentren en Estados Unidos y el sur de Canadá verán "solo un pequeño 'mordisco' en el disco solar, ya que parecerá que la Luna apenas roza el Sol. Aquellos que estén más cerca de la trayectoria de la totalidad - a lo largo de la mayor parte de Europa y en el noroeste de África - verán cómo se cubre la mayor parte del Sol".



¿Se verá el eclipse solar en Colombia?

Colombia no se encuentra dentro de las zonas desde donde será posible observar el eclipse del 12 de agosto de 2026. Los cálculos astronómicos indican que ni la sombra principal ni la penumbra de la Luna alcanzarán territorio colombiano. Esto significa que en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga o Pereira no se registrará ningún cambio visible asociado al fenómeno.

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Aunque durante el desarrollo del eclipse el Sol estará sobre el horizonte en gran parte del país, la posición relativa entre la Tierra, la Luna y el Sol no permitirá que el evento sea apreciado desde Colombia. La razón principal es que la trayectoria de la sombra lunar se concentrará en latitudes altas del hemisferio norte, muy lejos de la región ecuatorial de América del Sur.



Recomendaciones para observar el eclipse de forma segura

La NASA también explicó que observar el Sol directamente sin protección adecuada puede provocar daños permanentes en la vista. Para seguir el eclipse de manera segura se recomienda:



Utilizar gafas certificadas para observación solar.

Emplear filtros solares diseñados específicamente para telescopios o binoculares.

No usar gafas de sol convencionales.

Evitar mirar el Sol a través de cámaras o instrumentos ópticos sin filtros especializados.

Recurrir a métodos indirectos, como proyectores estenopeicos, para observar el fenómeno.

Únicamente durante los breves instantes de totalidad es posible mirar el eclipse sin filtros, y solo desde los lugares ubicados dentro de la franja donde el Sol queda completamente cubierto.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co