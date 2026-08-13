Nick Reiner fue acusado por gran jurado del asesinato de sus padres: "Una profunda traición"

El cineasta estadounidense Nick Reiner fue acusado formalmente del asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner, ocurrido durante un ataque con arma blanca en la residencia del director en Los Ángeles el pasado diciembre. La acusación emitida por un gran jurado sustituye la presentada tras su arresto el pasado 15 de diciembre e incluye cargos de asesinato en circunstancias especiales y mediante acecho, así como un cargo por haber utilizado personalmente un arma peligrosa y letal.



Nick Reiner no acepta cargos por doble homicidio de sus padres

Tras la lectura de cargos, Reiner, de 32 años, se declaró inocente de haber apuñalado mortalmente el 14 de diciembre de 2025 al actor, director y productor Rob Reiner, de 78 años, y a la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, en su domicilio situado en el lujoso vecindario de Brentwood. Así las cosas Nick Reiner negó los dos cargos de asesinato, con el agravante de preparar una "emboscada" para cometer el doble homicidio, en su contra.

El escrito de acusación publicado el miércoles 12 de agosto por la fiscalía de Los Ángeles no precisa los hechos que llevaron a la acusación a agravar los cargos. Sin embargo, el fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, declaró ante el tribunal que "se trató de una traición profunda por parte de alguien que era amado y en quien confiaban precisamente las personas a las que se le acusa de haber matado".

Nick Reiner comparecerá de nuevo ante el tribunal el 15 de septiembre, en una audiencia preliminar en la que se deberá evaluar si hay suficientes elementos incriminatorios en su contra para celebrar un juicio. Si es declarado culpable de los cargos podría enfrentarse a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o a la pena de muerte, aunque California no aplica rutinariamente la pena capital.



Los hechos por los que se le acusa

Los cuerpos Rob Reiner, de 78 años, y de la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueron encontrados sin vida en su casa del exclusivo barrio de Brentwood, en Los Ángeles en diciembre. La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta.



Las autoridades que atendieron el caso señalaron que Rob Reiner, de 79 años —quien dirigió grandes éxitos como "When Harry Met Sally" y "A Few Good Men"— y su esposa, de 70, fueron apuñalados hasta morir mientras dormían. Su hijo, con quien previamente habían tenido una pelea pública, fue arrestado el 14 de diciembre acusado de sus muertes. Medios como Los Angeles Times y KNBC informaron que Reiner estaba siendo tratado por esquizofrenia antes del asesinato de sus padres.



En abril pasado, el hermano mayor, Jake Reiner, escribió un ensayo personal en el que detalló cómo se enteró de la muerte de sus padres, describiendo lo dolorosa que ha sido la pérdida para él y su hermana Romy. Jack Reiner también hizo un repaso de las experiencias extraordinarias que le brindó el ser hijo de una estrella de Hollywood, director de clásicos como ‘Cuando Harry encontró a Sally’ (1989). Describe a su padre como su "héroe" y a su madre como una persona amorosa e incondicional, y evita mencionar a Nick.

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*con información de EFE y AFP