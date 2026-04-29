Eclipse solar total agosto de 2026: hora exacta, duración y lugares donde se podrá ver

El miércoles 12 de agosto de 2026 ocurrirá un eclipse solar total. En este fenómeno, la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol y proyecta su sombra sobre una parte del planeta. Durante algunos minutos, en las zonas donde la alineación es directa, el disco del Sol queda cubierto por completo. En otras regiones, el evento se observa de forma parcial, y en gran parte del mundo no se ve.



Este eclipse ya está calculado con precisión por observatorios y agencias espaciales, como la NASA. La trayectoria de la sombra lunar, conocida como franja de totalidad, establece con claridad qué países podrán observar el evento y cuáles quedarán fuera. Dependiendo del país y del huso horario, el fenómeno se desarrollará durante la mañana, la tarde o cerca del atardecer. No se trata de un evento instantáneo: desde el primer contacto de la Luna con el Sol hasta el final del eclipse pasarán cerca de cuatro horas y media.

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La fase total, cuando el Sol queda completamente cubierto, solo durará unos minutos y únicamente será visible desde una franja muy específica del planeta.



¿A qué hora ocurrirá el eclipse solar total?

A nivel global, el momento máximo del eclipse ocurriría alrededor de las 17:46 horas en Tiempo Universal Coordinado (UTC). A partir de ese dato, cada país debe ajustar la hora según su ubicación. En Europa occidental, el eclipse se verá durante la tarde. En España, por ejemplo, la fase total ocurrirá cerca del atardecer, entre las 19:30 y las 20:30 hora local, según la zona. En otros países europeos el eclipse será parcial y también se concentrará en horas vespertinas.

En América, el horario depende de la latitud. En el norte del continente, como Alaska y algunas áreas de Canadá, el eclipse parcial se observará en la mañana. Más al sur, el fenómeno no será visible.



Países donde se verá como eclipse total

El eclipse total podrá observarse, total o parcialmente, desde:



Rusia (zonas del extremo norte)

Groenlandia

Islandia

España (principalmente la mitad norte)

En el resto de Europa, como Francia, Portugal, Reino Unido, Alemania e Italia, el eclipse será parcial. En estos países, la magnitud variará según la cercanía a la franja de totalidad.



¿Se podrá ver el eclipse solar en Colombia?

De acuerdo con el portal especializado en fenómenos astronómicos The Sky Live, el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 no será visible desde Colombia, ni de forma total ni parcial. Colombia se encuentra fuera del área cubierta por la sombra de la Luna. Durante el desarrollo del eclipse, el Sol estará sobre el horizonte colombiano, pero la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol no será la adecuada para que el fenómeno sea observable desde el territorio nacional.



Esto significa que en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o cualquier otra región del país, el día transcurrirá sin cambios visibles en la luz solar asociados con este eclipse. La visibilidad de un eclipse solar depende de la geometría del sistema Sol‑Tierra‑Luna. En este caso, la sombra lunar se proyecta sobre latitudes altas del hemisferio norte. América del Sur queda completamente al margen de esa proyección.



Aunque Colombia está cerca de la línea ecuatorial, esto no garantiza la observación de eclipses solares. Cada evento tiene una trayectoria distinta, y muchos eclipses solo pueden verse desde regiones específicas del planeta.

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En los países donde el eclipse será visible, la observación debe hacerse con filtros solares certificados durante todas las fases parciales. Mirar el Sol sin protección puede causar daño permanente en la vista. Solo durante la fase total, y únicamente dentro de la franja de totalidad, es posible observar el fenómeno sin filtros por un tiempo muy corto.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL