Los vuelos que se han cancelado por terremotos en Venezuela: aerolíneas ofrecen ayudas

Tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se presentaron en la tarde del pasado miércoles en Venezuela, que dejan al menos 164 muertos y 971 heridos, varias aerolíneas con viajes desde y hacia el país vecino han cancelado los vuelos. Algunas de las compañías, además, ofrecen ayudas para los afectados mientras se resuelve la emergencia, que impactó en los estados de Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo.

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(Lea: Terremotos en Venezuela EN VIVO: suben a 164 los fallecidos y a 971 los heridos por los sismos).

Avianca, por su parte, informó que los vuelos AV122 del 24 de junio, y AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá fueron cancelados. Para proteger los planes de viaje de los pasajeros afectados, la compañía ha activado un plan de flexibilización para quienes tengan reservas desde y hacia Caracas desde el 24 de junio hasta el 1 de julio. Entre esas la opciones ofrecidas por la aerolínea está la posibilidad de reprogramar los vuelos, cambiar la ruta y solicitar reembolsos.



"Avianca recomienda a todos sus pasajeros consultar de manera prioritaria el estado de sus vuelos en avianca.com y mantenerse atentos a las notificaciones enviadas a través de los canales oficiales. La aerolínea estará informando directamente a los pasajeros de acuerdo a cómo evolucione la situación", añadió.



Latam Colombia, por su parte, activó "medidas de flexibilización" para los viajeros, como cambio de fecha del vuelo, devolución del dinero y modificar la ruta hacia Cúcuta, ciudad colombiana que tiene el principal paso fronterizo con Venezuela. La directora general del Latam Colombia, Erika Zarante, afirmó entender "la incertidumbre y preocupación que una emergencia como esta puede generar en nuestros pasajeros y sus familias. Por eso hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento".

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Asimismo, las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que tenían previsto salir este jueves desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolivar, como consecuencia del terremoto en Venezuela. La vuelta desde Maiquetía al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba prevista para las 19.00 (hora local) en los casos de Iberia y Plus Ultra, mientras que a las 21.40 estaba planificada la de Air Europa.



Colombia activa todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela

El Gobierno colombiano activó todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela tras los dos potentes terremotos del miércoles, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. "Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos", expresó Sánchez en X.

El ministro agregó: "Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente". Por su parte, la Cancillería manifestó en un comunicado la solidaridad con el pueblo y las autoridades venezolanas por los sismos registrados el miércoles y señaló que, por instrucción del Gobierno nacional y en coordinación con la UNGRD, Colombia dispuso su capacidad de asistencia humanitaria para apoyar la atención de la emergencia.

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