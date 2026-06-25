Terremotos en Venezuela EN VIVO: suben a 235 muertos y 4.300 heridos, según ministro de Salud

Pasadas las 24 horas después de dos terremotos, Venezuela ya tiene el reporte de 235 muertos y 4.300 heridos. Los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron principalmente a Caracas y al estado cercano La Guaira. El tiempo sigue siendo clave, pero apremiante. Hasta ahora, hay registro de, al menos, 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el gobierno.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Pero las páginas no oficiales, retroalimentadas por información de la ciudadanía, reportan un número aún más elevado de desaparecidos, en promedio, hay casi 60.000 desaparecidos, de ellos, cerca de 8.300 personas han sido encontradas (información extraída de SOS Venezuela y Desaparecidos Terremoto Venezuela).

Solo en La Guaira (considerada la zona de mayor devastación) más de 100 edificios colapsaron. Se mantiene la movilización de más de 100 equipos de maquinaria pesada para rescatar a quienes siguen atrapados y se espera el despliegue de 11.500 funcionarios de seguridad de distintas instituciones para este viernes. Miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en labores de rescate en las edificaciones afectadas.



La ayuda internacional ha empezado a llegar. Equipos especializados de El Salvador y República Dominicana arribaron a Venezuela este jueves para apoyar la búsqueda. España, Colombia y Estados Unidos anunciaron su colaboración con equipos humanos.



(Lea también: Periodista relata momentos de temor que vivió durante terremotos en Venezuela: "Quedó destruido").

Publicidad

Siga aquí, minuto a minuto, lo que ocurre tras los terremotos en Venezuela:



9:20 p. m. EE.UU. despliega aviones y buques para apoyar la asistencia a Venezuela

Estados Unidos anunció este jueves el despliegue de sus fuerzas militares para apoyar las "operaciones de socorro" en Venezuela a petición de sus autoridades, tras los devastadores terremotos de este miércoles.



8:00 p. m. Sube la cifra de muertos y heridos

El ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, entregó un nuevo balance que da cuenta del aumento de cifras. Hasta ahora van 235 muertos y 4.300 heridos.



7:20 p. m. Estados Unidos otorga licencia para que entidades puedan apoyar en Venezuela

La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro emitió una licencia para que se puedan apoyar las labores de socorro. En ese sentido, organizaciones, entidades y empresas podrán entrar a Venezuela sin sufrir sanciones para ayudar en esta emergencia.



6:45 p. m. Balance da cuenta de más de 100 edificios colapsados en el estado con mayor afectación

Más de 100 edificios han colapsado en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

"Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.



5:00 p. m. Entre oraciones y pedidos de ayuda, artistas venezolanos activan sus redes por terremotos

La familia Montaner activó la fundación The House Project para canalizar ayuda hacia las zonas afectadas. A través de la cuenta de Instagram de la organización, hicieron un llamado a la solidaridad. El cantante Danny Ocean también manifestó su apoyo y ha divulgado imágenes de menores de edad que están desaparecidos o no encuentran a sus familias.

Publicidad

4:15 p. m. Presidente Gustavo Petro dice que hay dificultades de aterrizaje en Venezuela

El jefe de Estado dijo que se organizaron envíos "en primer lugar de búsqueda de perosnas (sic)" y que hay dificultad para aterrizar en el lugar. "Todo lo que se soliciten y tengamos lo tendrán", declaró. Además, hizo una llamado al presidente Donald Trump para que levante las sanciones y el bloqueo contra le país vecino, para que este tenga más capacidad de actuar. "Si se junta el efecto de un enorme desastre natural como el sufrido por Venezuela, con el bloqueo económico a un país, aumentará en muchos el número de muertos", señaló en un trino.



3:30 p. m. Copa Airlines reanuda vuelos a tres ciudades de Venezuela

La aerolínea dijo en un comunicado que reanudará vuelos desde y hacia Valencia desde la tarde de este 25 de junio. Mañana, reiniciará operaciones desde y hacia Barcelona, Barquisimeto y Maracaibo, según itinerario regular. Los vuelos hacia Caracas siguen suspendidos hasta el 2 de julio, pero esto puede cambiar según las condiciones operativas.



3:00 p. m. María Corina Machado envía mensaje a Venezuela: "Este es un momento de servir y organizarnos"

La líder opositora dio un mensaje a los venezolanos y pidió a la gente que siga aportando desde los distintos frentes, que "se activen". "Venezuela nos necesita, tenemos que ayudar a distribuirnos de manera eficiente, a consolar". Sobre todo, hizo un llamado para ayudar a reportar y conectar a quienes tiene familiares desaparecidos, especialmente en el caso de niños y gente de la tercera edad. Además, dispuso las redes de su campaña @ConVzlaComando para que se comparta información de servicio.

A cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos pic.twitter.com/lSiVHA65w1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 25, 2026

2:50 p. m. Ecuador envía a Venezuela 47 rescatistas y dos perros para apoyar en labores de búsqueda

El Cuerpo de Bomberos de Quito, la capital de Ecuador, informó que este jueves partirán hacia Venezuela 47 rescatistas y dos perros entrenados para apoyar en las labores de búsqueda tras los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que se registraron el miércoles en el país caribeño y que hasta el momento dejan 188 muertos y 1.520 heridos.



2:40 p. m. EE. UU. activa el equipo internacional de búsqueda

Estados Unidos activó el equipo de búsqueda y rescate urbano USA-2 del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, que ya se encuentra en proceso de traslado hacia Venezuela para apoyar la atención de la emergencia causada por los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2

11:15 a. m. Colombia envía equipos de rescate

De manera coordinada, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó el alistamiento del equipo de búsqueda y rescate urbano USAR COL-1 para brindar apoyo humanitario a Venezuela. El equipo está integrado por más de 60 personas, cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos. “La respuesta a esta emergencia se desarrollará por fases, de acuerdo con la evolución de la situación y las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas. Las primeras horas están enfocadas en la valoración de la situación y, posteriormente, entre las 48 y 72 horas siguientes, en la búsqueda y rescate de personas atrapadas”, explicó el director encargado de la UNGRD, Javier Pava.



10 a. m. León XIV envía una primera ayuda de 100.000 euros

El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100.000 euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano, informaron este jueves medios vaticanos.



8:30 a. m. EE. UU. ofrecerá respuesta "integral"

El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró: "Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz (...) El Departamento de Guerra va a tener que desempeñar un papel logístico, un gran papel logístico aquí porque tienen la capacidad de aterrizar en lugares desafiantes en este momento".

7 a. m. Colombia activa todas "las capacidades" para apoyar

El Gobierno colombiano activó todas "las capacidades" para apoyar a Venezuela tras los dos potentes terremotos. "Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos", expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Publicidad

6:30 a. m. La ONU se moviliza

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está "completamente movilizada" para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano "de toda la comunidad internacional".

#Mundo | ¿Cuál es el panorama a esta hora en Venezuela, tras 14 horas de los terremotos que sacudieron al vecino país? Le contamos.



Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/3tm9Ccpx6o pic.twitter.com/Jg2Hn9BVAc — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 25, 2026

Publicidad

5:20 a. m. Sube cifra de muertos a 164

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves de que el número de muertes subió de 32 a 164 y el de heridos de 700 a 971 a causa de los dos seísmos que sacudieron el miércoles varios estados del país, donde se ha declarado el estado de emergencia. De igual forma, comunicó que se ha conformado un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde en las primeras horas de este jueves continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.

5:15 a. m. cancelan vuelos por tragedia

Avianca informó que los vuelos AV122 del 24 de junio, y AV123, AV142 y AV143 del 25 de junio en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá han sido cancelados. Para proteger los planes de viaje de los pasajeros afectados, la compañía ha activado un plan de flexibilización para quienes tengan reservas desde y hacia Caracas desde el 24 de junio hasta el 1 de julio.

Asimismo, las aerolíneas que operan en la ruta España-Caracas, entre ellas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, han cancelado los vuelos que este jueves tenían previsto salir desde Madrid por el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

*Con información de EFE y AFP