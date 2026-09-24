Lula, presidente de Brasil, adaptó canción de Bad Bunny para su campaña electoral.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se inspiró en una canción de Bad Bunny para defender la soberanía nacional en un video de propaganda electoral publicado este jueves, de cara a los comicios del 4 de octubre. "Nuestra fuerza no se doblega, nuestra bandera no se rinde y nuestra soberanía no tiene precio. El futuro de Brasil pertenece a quien cultiva la vida y protege su tierra. Somos la floresta, somos la historia, somos todos Silva", se lee en el post de X compartido por Lula.

El video adapta estrofas de la canción 'Lo Que Le Pasó a Hawaii' para advertir de las intervenciones de Estados Unidos en otros países y para criticar a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición, por su cercanía con el Gobierno de Donald Trump. "No quiero que hagan contigo lo que hacen por ahí", dice el estribillo de la canción, mientras muestra imágenes del bombardeo estadounidense de Caracas el pasado 3 de enero e imágenes de Trump.



Así es el nuevo video de campaña

En otro momento de la propaganda, el video exhibe imágenes de una manifestación de simpatizantes de Bolsonaro portando una enorme bandera de Estados Unidos, mientras suenan acordes de forró, un ritmo del noreste de Brasil, que sustituye la música original del artista puertorriqueño.

Do Latim, Silva é a própria selva: a raiz que brota do solo, o verde que resiste e a força viva da terra.



Durante séculos quiseram diminuir a nossa gente, mas foi na garra, no suor e na dignidade que cada Silva construiu este país.



A nossa força não se curva, a nossa bandeira… pic.twitter.com/iwujl0ojq0 — Lula (@LulaOficial) September 23, 2026

El video concluye con una declaración de Lula: "Brasil tiene un único dueño: el pueblo brasileño". Lula ha hecho de la defensa de la soberanía nacional uno de los ejes de su campaña electoral, buscando distanciarse de los Bolsonaro, a los que tacha de "traidores" a la patria, por entender que son serviles a Trump.



El video se divulgó en redes sociales un día después de que Flávio Bolsonaro prometiera que, si gana las elecciones, hará de Brasil miembro del Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por Trump a la que se han sumado 19 países alineados con la política del republicano.



En cambio, esta semana Lula hizo una firme defensa de la soberanía brasileña y cuestionó cualquier intento de injerencia extranjera en los asuntos internos de Brasil en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

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Bad Bunny, pese a ser una estrella global, todavía está empezando a hacerse conocer en Brasil. Su fama aumentó en el país cuando encabezó el espectáculo del descanso del Super Bowl, el pasado enero, lo que le ayudó a llenar los dos conciertos que ofreció un mes después en São Paulo.

EFE