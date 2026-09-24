Actor de 43 años acudió a la eutanasia tras años de dolor y dejó un doloroso último mensaje

El mundo del entretenimiento está de luto ante el fallecimiento del actor francés Arnaud Denis, conocido por algunos importantes papeles en el teatro, quien murió tras recibir la eutanasia en Bélgica, donde acudió tras años de sufrimiento y un dolor crónico que él atribuía a una prótesis que le fue implantada a finales de 2023.



Según anunció al diario Le Parisien la también intérprete Delphine Depardieu, amiga del actor y que asistió a su eutanasia en Namur, Denis falleció "aliviado, casi con una sonrisa en los labios". De la misma forma, el fallecimiento fue confirmado por Philippe Courtois, abogado del actor, quien detalló que su cliente llevaba meses atravesando un intenso dolro y que "su cuerpo ya no podía sostenerlo". Horas previas a recibir la eutanasia, Denis dejó un mensaje en sus redes sociales en el que evidenció el sufrimiento por el que pasó a lo largo de los últimos años con el desgaste de su salud.



El conmovedor mensaje del actor francés antes de morir

Arnaud Denis utilizó sus redes sociales para despedirse del mundo, pero también para explicar las razones que lo llevaron a tomar esta decisión y, a su vez, denunciar el trato médico que recibió a lo largo de los años cuando se quejaba por su dolor. "Aguanté, a toda costa, durante tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho", escribió el hombre.

Por otro lado, Denis también utilizó la publicación para recordar los pormenores del problema de salud que lo afectó desde 2023, según él todo empezó a raíz de una maña cirugía. En ese año el actor fue operado de una hernia inguinal derecha y se le colocó una prótesis de polipropileno. Poco después de la intervención empezó a presentar dolores intensos, problemas digestivos, musculares y neurológicos y una importante pérdida de peso.

En cuestión de tres meses, Arnaud Denis perdió 17 kilos y le costaba mantenerse en pie, por lo que fue a Estados Unidos y solicitó que le retiraran el implante. A pesar de que se deshizo del implante, su estado de salud siguió empeorando. Tiempo después, los médicos le diagnosticaron encefalomielitis miálgica, una enfermedad crónica compleja.



Poco antes de haber recibido la eutanasia, el actor colgó un mensaje en las redes sociales en las que atacaba con dureza la "violencia" del sistema médico y al fabricante de la prótesis, al tiempo que parafraseaba a Victor Hugo para justificar su recurso a la eutanasia: "Morir no es nada, lo doloroso es no vivir".

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Según el testimonio de Denis en su última publicación, antes de su diagnostico acudió una docena de veces a urgencias, pero los médicos nunca le dieron respuestas favorables. "Estoy harto de los malos tratos médicos", aseguró el famoso actor francés refiriéndose a lo que él calificó como maltrato médico en su propio país. "La gente suele pensar, con cierta ingenuidad, que para mejorar y recibir tratamiento basta con ir al hospital. Por desgracia, no es así. Yo también lo creía", agregó.

Galardonado con un Moliere del teatro por su interpretación de 'Las amistades peligrosas', Denis, de 43 años, contó en una reciente entrevista a Le Parisien el intérprete narraba su "calvario" y se mostraba convencido de que la prótesis era la responsable, pese a que diversos informes médicos no eran tan categóricos.

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El francés incluso creó el colectivo Víctimas Francesas de Prótesis para Hernias con testimonios de otros pacientes que atribuían sus problemas de salud a este tipo de dispositivos. Para ello, Denis también hizo una denuncia contra desconocidos por lesiones involuntarias, pero el caso fue archivado a finales de agosto por falta de pruebas suficientes. Arnaud aseguró estar "indignado y desilusionado" por esta situación y que con esto estaban "pisoteando lo poco que queda de mí".

Finalmente, el famoso concluyó su mensaje con palabras para sus seres queridos: "Siempre he perdonado a quienes me han ofendido. Pero tengo la lista. A todos mis hermanos y hermanas de armas. Y a todos aquellos que han subido al tren de mi vida (...) y a quienes abrazo con toda mi alma. Con todo mi cariño para todos".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ / *con información de EFE

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