En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
JOSÉ MANUEL RESTREPO
DELCY RODRÍGUEZ
TRUMP-XI JINPING
SANTA MARTA
AEROPUERTO EL DORADO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Periodistas de CNN, MS NOW y Politico entran en la Casa Blanca tras la orden del juez

Periodistas de CNN, MS NOW y Politico entran en la Casa Blanca tras la orden del juez

La decisión de Trump había sido calificada como un veto a "la libertad prensa". Los principales canales reaccionaron a la prohibición con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente de EE. UU.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2026
Comparta en:
Periodistas de CNN regresan a la Casa Blanca.
Periodistas de CNN regresan a la Casa Blanca.

Periodistas de las cadenas CNN, MS NOW y Politico lograron entrar este jueves en la Casa Blanca para realizar su labor periodística después de que un juez federal ordenara el restablecimiento inmediato de sus credenciales de acceso y tras nuevas restricciones durante la mañana de este jueves. La Casa Blanca impidió la ejecución del fallo para permitir el acceso a los tres medios vetados -CNN, MS NOW y Político-, como solicitó el magistrado, hasta que dos de ellos anunciaron que pudieron entrar pasado el mediodía.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
Síganos en Google Discover con toda la información de Colombia y el mundo.

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)

Últimas Noticias

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, pronunció este jueves un combativo discurso ante la ONU en el que arremetió tanto contra sus adversarios como aliados, desatando un gran alboroto en la Asamblea General.
MUNDO

Netanyahu ante la ONU: negó genocidio en Gaza, criticó a Europa y citó la Biblia

Mahmud Abás, presidente de Palestina, dice en la ONU que Israel "amenaza" la existencia de su pueblo
MUNDO

Mahmud Abás, presidente palestino, dice en la ONU que Israel amenaza la existencia de su pueblo

El juez Timothy Kelly, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, emitió una orden para restablecer el acceso durante la madrugada de este jueves al considerar que el veto de Trump se produjo sin el "debido proceso adecuado".

Sin embargo, la Casa Blanca volvió a denegar el acceso al recinto a los periodistas que intentaron entrar ante lo que los abogados de los tres medios pidieron una audiencia inmediata y el juez solicitó al Gobierno del presidente Donald Trump que explicara el incumplimiento de la orden antes de las 12.30 (16.30 GMT).

Finalmente, los profesionales volvieron a la Casa Blanca en virtud de la orden de emergencia con efecto temporal, que estará vigente hasta el próximo 8 de octubre o "hasta que el tribunal emita otra orden o hasta que caduque" la medida.

Publicidad

Los principales canales reaccionaron a la prohibición con un boicot de la cobertura audiovisual del presidente, mientras que organizaciones profesionales calificaron la decisión como un veto a "la libertad prensa".

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

(También: Cooperación, seguridad e IA, temas que abordan Donald Trump y Xi Jinping en cumbre en EE. UU.)

Publicidad

La Agencia EFE se ha sumado al comunicado en defensa de la libertad de prensa y el derecho a informar impulsado por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y, al igual que otras grandes agencias de noticias como Associated Press, Reuters, AFP y Bloomberg News, manifiesta su adhesión "en firme defensa de la libertad de prensa" y condena "cualquier intento de restringir su capacidad de informar sobre el Gobierno".

"La Primera Enmienda (de la Constitución estadounidense) protege el derecho de la prensa a informar sin miedo a la censura ni a represalias de quienes ostentan el poder. Ampara el derecho de los estadounidenses a estar informados", señala el texto, al que también se han adherido The New York Times, The Washington Post, N+ Univision y EL PAÍS, entre otros.

EFE

Relacionados

Estados Unidos

Donald Trump

Washington DC

Publicidad

Publicidad

Publicidad