Madre e hija colombianas están desaparecidas en México: llegaron al país por turismo

Una madre y su hija colombianas, Luz Elena Castillo y Luisa Castillo, están desaparecidas en México tras un viaje de celebración por el cumpleaños de la madre. El hijo de Luz Elena, Iván Mejía, hizo un llamado urgente para su liberación, afirmando que no ha tenido noticias de ellas desde el 21 de septiembre, cuando presuntamente fueron interceptadas por las autoridades migratorias.

El consulado colombiano en México ha tomado medidas para intentar localizar y rescatar a las mujeres, quienes se encuentran en una situación crítica.

Las colombianas se fueron a México para celebrar un cumpleaños

Luz Elena, de 56 años, fue invitada por su hijo a un viaje a México para celebrar su cumpleaños con su hija de 16 años, Luisa. Iván Mejía, hijo de Luz, que reside fuera de Colombia, quería que su madre viviera una experiencia especial visitando la Basílica de la Virgen de Guadalupe y explorando las pirámides.

"El año pasado tuve un detalle con mi mamá, le di serenata, algo muy especial. Para este año, decidí que la iba a llevar a México para que conociera, fuera a donde la Virgen de Guadalupe y a las pirámides. Ya que no podía estar con ella, la idea era recompensarla", le explicó Iván al diario El Tiempo.

Después de llegar al país el 19 de septiembre, madre e hija enviaron imágenes de su visita a la icónica basílica, mostrando su felicidad y emoción.

Sin embargo, su aventura tomó un giro aterrador cuando Iván recibió un mensaje de Luisa informándole que habían sido detenidas por las autoridades migratorias el 21 de septiembre. A partir de ese momento, las líneas de comunicación se cortaron, lo que llevó a Iván a una creciente angustia. Horas después, un desconocido se puso en contacto con él, afirmando que tenían a su madre y hermana en su poder y que se comunicarían de nuevo más tarde. Esta llamada marcó el inicio de una pesadilla.

"Mi hermanita me estaba compartiendo su ubicación en tiempo real. Me escribió y me dijo 'hermanito, nos paró la Migración'. Ahí ya no supe más", contó Iván.

Las colombianas estarían secuestradas en México

La situación se volvió más crítica cuando, días después, los supuestos secuestradores contactaron a Iván. "Un señor se comunicó a decirme que las tenían retenidas. No pidió nada y me dijo que se estarían comunicando luego", contó.

Luego, el 2 de octubre, las personas se volvieron a comunicar con él y le exigieron un rescate de 11,000 dólares (aproximadamente 46’276.626 de pesos colombianos). La amenaza de que las vidas de Luz Elena y Luisa estaban en peligro hizo que Iván se moviera rápidamente para reunir el dinero necesario.

"Me dicen que no las quieren matar, pero la presión es constante", relató Iván, quien ha estado intentando conseguir fondos a través de amigos y familiares en medio de este angustioso proceso.

En un momento de comunicación breve, Iván logró hablar con su madre y hermana, quienes estaban en condiciones alarmantes.

"Me dijeron que no les estaban dando de comer y me instaron a que pagara rápido. Han hecho sugerencias sobre cosas que podríamos vender para conseguir el dinero, pero ya hemos agotado todas nuestras opciones", explicó Iván, reflejando la desesperación de la situación.

Las autoridades colombianas han sido informadas sobre el secuestro, y el cónsul Andrés Hernández declaró que el consulado está trabajando en coordinación con las autoridades mexicanas en Zacatecas para intentar garantizar la seguridad y liberación de las colombianas.

“Estamos en contacto con la familia y hacemos todo lo posible para resolver esta situación lo más pronto posible”, enfatizó el cónsul en El Tiempo.

La angustia de la familia es palpable, y la esperanza de un desenlace favorable pende de la respuesta de las autoridades y de la capacidad de Iván para reunir el dinero exigido por los secuestradores. En este contexto, el clamor de Iván Mejía es claro: “Mi esperanza es que me las rescaten”.

