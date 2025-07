Malcolm-Jamal Warner, estrella de The Cosby Show, muere ahogado en Costa Rica

El actor estadounidense Malcolm-Jamal Warner, conocido mundialmente por interpretar a Theo Huxtable en la icónica serie 'The Cosby Show' (1984-1992), murió el domingo 20 de julio a los 54 años tras ahogarse en una playa de Costa Rica. La noticia fue confirmada este lunes por el medio estadounidense ABC, citando información de la Policía Nacional costarricense.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Warner se encontraba de vacaciones en la playa Cocles, en el Caribe costarricense, cuando fue arrastrado por una fuerte corriente mientras nadaba. Su cuerpo fue hallado horas después, y las autoridades confirmaron que la causa oficial de la muerte fue asfixia por inmersión.



Los papeles por los que es recordado el actor

Warner alcanzó la fama como parte del elenco de la comedia familiar protagonizada por Bill Cosby, que retrataba la vida de una familia afroamericana de clase media-alta en Brooklyn. Su papel como Theo, el hijo adolescente del doctor Huxtable, lo convirtió en una figura reconocida en la televisión estadounidense, valiéndole una nominación al Emmy.

Tras el éxito de The Cosby Show, el actor mantuvo una carrera activa tanto en televisión como en música. Participó en series como Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, The Resident y, más recientemente, 9-1-1 (2024) y Alert: Missing Persons Unit (2025).

Publicidad

También incursionó en el doblaje con The Magic School Bus y en la poesía hablada, donde obtuvo una nominación al Grammy por su álbum Hiding In Plain View. Además, ganó un Grammy por su colaboración en el tema Jesus Children, de Robert Glasper Experiment.

Hasta hace poco, Warner también conducía el pódcast Not All Hood, un espacio donde exploraba la diversidad de experiencias afroamericanas más allá de los estereotipos.

Publicidad

Su muerte ha generado conmoción entre sus colegas y seguidores, que lo recuerdan no solo por su talento en la actuación, sino por su voz comprometida y su versatilidad creativa.

ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE

NOTICIAS CARACOL