Colombiana fue detenida en EE. UU. por pasear a su perro en la playa; agentes llamaron a ICE

Una colombiana vivió momentos difíciles luego de ser detenida por unos oficiales en una playa de Florida, Estados Unidos, por violar una de las normas del lugar. Sin embargo, la situación empeoró cuando los uniformados alertaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y este señaló que la mujer debía ser deportada.

El caso se volvió noticia internacional luego de que el video de la 'bodycam' de uno de los oficiales se difundiera en redes sociales y causara indignación. Además, por las declaraciones que dio uno de los uniformados, señalando que "preferiría meter en la cárcel a traficantes de drogas, pero no tengo elección".



¿Por qué detuvieron a colombiana en Florida?

Los hechos ocurrieron específicamente en las playas de New Smyrna Beach, Florida, cuando una mujer colombiana identificada como Angie Vanesa Sandoval Padro fue detenida por unos oficiales por pasear a su perro en la playa, algo que está prohibido en esa zona. En el proceso al mujer y quien la acompañaba requirieron que otra persona que estaba en la playa les tradujera lo que estaba pasando.

A través de esa persona, el oficial le explicó a la colombiana que estaba detenida por incumplir una ordenanza local al pasear a su perro en la playa y que debía presentarse ante un juez en las próximas horas. La situación escaló, según explicó uno de los oficiales, porque se comunicó con el ICE para verificar el estatus migratorio de la mujer. "ICE dijo que tiene que ser deportada, así que tiene que venir conmigo", le dijo.

Al escuchar la situación, la mujer empezó a llorar e intentaba explicarle al uniformado que temía por sus hijos, pero el oficial le explicaba que solo ella sería detenida, mientras su pareja podía quedarse con los niños, pero el hombre no quería dejarla sola. "Ella está triste por los niños, y él dijo que sí pueden llevárselo a él, pero no a ella", le dijo la mujer que hizo de traductora, pero el oficial le respondió que eso no era posible.



¿En qué terminó el caso? Policía se pronunció

En el proceso, lo que más llama la atención es que uno de los oficiales dice: "Preferiría meter en la cárcel a traficantes de drogas, pero no tengo elección". Aunque los oficiales le señalaron a la mujer que ICE emitiría una orden de detención y que sería retenida en el centro VCBJ mientras se definía su situación migratoria, esto no procedió y la colombiana no fue deportada. Además, por violar la norma que prohíbe pasear perros en la playa, la mujer pudo salir de la cárcel tras pagar una fianza de 1.000 dólares.

El video de la 'bodycam' de los oficiales se hizo viral en redes sociales, causando gran revuelo por algunas de sus declaraciones. Por este motivo el sheriff Mike Chitwood concedió una entrevista a WESH 2 News en la que explicó el proceso que llevaron a cabo los policías y defendió su actuar. "Estamos obligados a hacer cumplir la ley. No somos los malos, solo hacemos nuestro trabajo", señaló el hombre.

En la entrevista le cuestionaron si este caso de la colombiana correspondía a un caso de "perfilamiento racial", pero el sheriff indicó que "no vamos a aceptar esa etiqueta". Sobre por qué la mujer finalmente no había sido deportada por parte de ICE. Chitwood explicó que, aunque ICE anuncie la orden, no siempre la cumplen. "Tienen 24 horas para hacerlo. Si no lo hacen, la persona queda libre. ICE no vuelve a explicarnos por qué no la presenta”.

Finalmente, el sheriff defendió a sus oficiales señalando que "estamos obligados a hacer cumplir la ley. No somos los malos, solo hacemos nuestro trabajo" y agregó que "cada cuatro años, la situación cambia y nosotros quedamos en el medio tratando de mantener coherencia en la aplicación de la ley".

