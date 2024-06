Mamá de uno de los amigos que se abrazaron antes de morir casi impide la tragedia: ¿cómo?

Tres jóvenes amigos se abrazaron antes de morir arrastrados por la corriente del río Natisone, en Italia.El conmovedor momento quedó registrado en video.

Patrizia Cormos, de 20 años; Bianca Doros, de 23, y Cristian Molnar, de 25, llegaron al lugar para disfrutar de una tarde de sol, pero, lastimosamente, todo terminó en tragedia.

Los jóvenes amigos se encontraban en el cauce de agua cuando este tuvo una creciente por cuenta de las fuertes lluvias.

Uno de ellos alcanzó a alertar a las autoridades, por lo que los bomberos se desplazaron a la zona.

Publicidad

Los organismos de socorro les dieron ciertas indicaciones a los afectados, pero, al parecer, a estos les ganó el pánico y no pudieron ponerse a salvo.

De acuerdo a lo expresado por el DailyMail, Patrizia Cormos y Bianca Doros eran mejores amigas, y esta última mantenía una relación amorosa con Cristian Molnar.

Publicidad

Este medio compartió además que la joven Bianca Doros era de Rumania y se encontraba en Italia visitando a su familia cuando ocurrió la tragedia.

Por otro lado, el periódico Corriere della Sera precisó que la madre de Patrizia Cormos por poco impide que esta asista al plan en el que terminó perdiendo la vida. La progenitora de la mujer relató que su hija le pidió permiso, a lo que le respondió que lo mejor era no asisitr; sin embargo, la joven le indicó que “solo irían a pasar el rato y tomar algunas fotos. Me dijo ‘mamá, no te enojes’”.

Trataron de rescatarlos

Fue uno de los servidores públicos quien le indicó a los jóvenes que permanecieran unidos para que la corriente no los arrastrara. Entonces, los amigos cruzaron sus brazos y se aferraron a la esperanza de continuar con vida.

Sin embargo, los esfuerzos de los organismos de socorro fueron en vano, puesto que los jóvenes terminaron tragados por el agua y desaparecieron.

Publicidad

El pasado 3 de junio se encontraron los cuerpos de Patrizia Cormos y Bianca Doros en el río Natisone, Italia. Los bomberos continúan en la búsqueda de Cristian Molnar y para ello emplean drones, botes y buzos.