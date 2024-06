Habla colombiano que devolvió celular en Madrid: “Hay que ser honrado”

Un video de un acto generoso ha tomado fuerza en las redes sociales. Se trata de un ciudadanocolombiano que devolvió un celular perdido durante la celebración de un grupo de hinchas del Real Madrid, equipo ganador de la Champions League.

Las imágenes muestran cómo el hombre se sube a un poste para encontrar al dueño del dispositivo móvil y finalmente lo encuentra, un hecho que fue celebrado por los presentes del lugar.

Noticias Caracol Ahora dialogó con el heroico sujeto, llamado Alexánder Robles, de 29 años.

En primera instancia, el hombre contó que no se esperó que el video se viralizara de la forma en que lo hizo. Asimismo, dijo que se motivó a encontrar al dueño del celular por las costumbres de su natal Colombia.

“Pese a que aquí es muy difícil la cosa a veces, no hay que perder la costumbre de su país y ser honrado”, indicó.

¿Qué respondió el ciudadano que recuperó su celular?

Alexánder relató que el hombre -de aparente nacionalidad alemana- le agradeció, pero no fueron muchas las palabras, debido a la emoción del momento.

“La verdad después del festejo no lo volví a ver más. Yo creo que estaba contento de haber encontrado su celular”, señaló.

Alexánder también contó que su acto fue celebrado por los presentes de una manera extrema. Además, precisó que cree que otro colombiano lo grabó.

“La gente gritó como si se tratara de un gol, lo cantaron demasiado. Me alegró mucho, la gente me decía que dejé a mi país en alto. Me parece que fue otro colombiano el que me grabó”, agregó.

¿Cuál es el panorama de inseguridad en España?

El colombiano, que vive en Madrid desde hace dos años, narró que un flagelo potente en la capital española es el tema del cosquilleo. “No es que te vayan a atracar, pero si te subes a un metro hay que tener cuidado con el celular”.

