Mamá y su bebé fueron arrolladas por ladrones que robaron camioneta en Argentina: video del momento

Una mujer y su hija fueron arrolladas por delincuentes que se trasladaban en una camioneta que había sido robada minutos antes, en la zona metropolitana de Buenos Aires, Argentina . La mujer, identificada como Natalia Susana Heinzenrreder, se encuentra en estado crítico, mientras que la bebé de 11 meses falleció minutos después.

El trágico accidente quedó registrado por las cámaras de seguridad, y ocurrió sobre las 4:53 de la tarde del pasado viernes, 28 de marzo, en un cruce que se caracteriza por ser residencial.

En el video se ve que Natalia iba cruzando la calle con Sofía, su bebé, cuando fue atropellada por los delincuentes.

Minutos antes, una mujer que residen por este mismo barrio había denunciado que tres ladrones la sorprendieron a bordo de un Volskswagen Golf, y le robaron el dinero que traía consigo y su camioneta, una Jeep Renegade.

Al instante inició una persecución a los ladrones por parte de las autoridades. Los delincuentes abrieron fuego contra un patrullero, además de chocar contra un Fiat Punto antes de atropellar a la mujer con su bebé.

Natalia y Sofía fueron trasladadas a un centro asistencial tras el accidente; sin embargo, la bebé llegó sin signos vitales debido a la gravedad de sus heridas, mientras que la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue intervenida quirúrgicamente. Aunque está estable, continúa en estado crítico.

Su pareja, Gabriel, dijo para medios locales que Natalia aún no se ha enterado de la muerte de su hija. “Está grave. Tiene una fractura expuesta y hay riesgo de infección. Natalia no sabe nada, la vimos antes de que entren a operarla. Ella estaba despierta, consciente, pero no le dijimos nada. Ahora está anestesiada”, indicó, en la puerta del Hospital Dr. Federico Abete.



¿Qué se sabe de los delincuentes responsables del choque?

La camioneta quedó volcada en la vía tras el choque . La Policía logró grabar cómo detuvo a uno de los ladrones: Rodrigo Moreira, de 35 años, quien habría sido quien disparó contra los patrulleros y terminó hiriendo a un motociclista en una pierna.

Tiempo después también fue detenido Ezequiel Barraza, de 25 años, quien fue entregado por sus familiares luego de dar aviso a la Policía sobre su ubicación.

El otro delincuente que participó en el violento hurto y posterior persecución sigue prófugo de la justicia. Mientras tanto, según el medio local La Voz, a los ladrones capturados se les imputará "robo, atentado y resistencia a la autoridad, abuso de armas, lesiones y homicidio", indicó el fiscal José Amallo, de la Fiscalía Descentralizada de General Pacheco.

