María Corina Machado, amenazada de muerte: grupo criminal pide que abandone gira en Guárico

La dirigente política de oposición María Corina Machado recibió amenazas de muerte. Durante su gira por el estado Guárico, con varias pinturas en las paredes, la organización criminal Tren del Llano le advertía sobre el peligro acerca de su vida si continúa su recorrido por esta región del país.

Los grafitis aparecieron en diversos muros del estado Guárico, firmados por la temible agrupación criminal. Las paredes fueron rayadas con las amenazas hacia María Corina Machado a propósito de la gira que realiza por los Llanos Centrales.

Entretanto, el candidato opositor Edmundo González Urrutia se encuentra participando en distintos actos de campaña en la capital venezolana. Ha prometido que mejorará la salud pública e insistió en la necesidad de estar vigilantes del voto el 28 de julio.

“Al terminar la jornada electoral estemos con los ojos muy abiertos, cuidando los votos, porque eso es la clave para que garanticemos el triunfo que tenemos casi en la mano”, indicó el candidato de oposición.

Por su parte, las promesas del candidato de gobierno y presidente Nicolás Maduro van en todas las direcciones. Incluso, regañó al ministro de Energía y Petróleo, advirtiéndole que debe mejorar el suministro de gasolina.

“Ministro Tellechea, presidente de PDVSA, se me viene mañana a las 9:00 a. m. y me resuelve ese peo, me lo resuelve de una vez. Ya basta de excusas”, señaló el jefe de Estado.

El gobierno de Maduro, a través de su canciller Iván Gil, rechazó las declaraciones del subsecretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien mostró preocupación de su gobierno por las últimas detenciones en vísperas de las elecciones presidenciales.

Por su parte, el canciller de Brasil insistió en la importancia de la amplia presencia de observadores internacionales conforme a lo previsto en los Acuerdos de Barbados.