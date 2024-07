María Corina Machado compartió enlace de plataforma para consulta de votos de venezolanos

Tras el anuncio de la líder opositora María Corina Machado en medio de la rueda de prensa que dio este lunes, 29 de julio de 2024, junto al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, en el que habló de las pruebas que tenía sobre el presunto fraude en las elecciones, minutos después se empezaron a materializar sus declaraciones.

>>> También puede leer: Derriban dos estatuas de Hugo Chávez en Venezuela como protesta por resultados electorales

La venezolana le contó al mundo entero que “todas las actas se verifican, son totalizadas, se escanean, se digitalizan y se colocan en un portal robusto. En este momento, me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de las actas y con ese resultado nuestro presidente electo es Edmundo González”.

Con este pronunciamiento, la también ingeniera publicó un trino en el que compartía el enlace para que los venezolanos pudieran conocer la información real de su voto.

Publicidad

“Venezolanos, a través de este enlace podrás ver cómo, con tu voto y tu voluntad, cambiaste la historia de Venezuela. Aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado y totalizado, y que confirman nuestra extraordinaria victoria”, dijo Machado en su cuenta de la red social X.

El enlace que acompaña su publicación es el siguiente: https://resultadospresidencialesvenezuela2024.com/

Publicidad

Al ingresar a ese enlace se puede ver una interfaz de consulta por número de cédula y estado.

Venezolano, a través de este enlace podrás ver cómo con tu voto y tu voluntad, cambiaste la historia de Venezuela.

Aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado y totalizado, y que confirman nuestro extraordinario triunfo:https://t.co/UdKJvhm7Eb — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 30, 2024

¿La página web que compartió María Corina Machado presenta errores?

En redes sociales, los internautas han comentado que la página compartida por María Corina Machado presenta errores, tal vez por la cantidad de personas que están intentando usarla, pues no permite la consulta o se queda cargando.

“El sitio web está siendo atacado”, “Si no les carga, no lo abran directamente desde X, copien el link y lo pegan en su navegador” y “Sigan intentando, sí me dejó” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de la líder opositora venezolana.

>>> También puede leer: Manifestantes derriban estatua de Hugo Chávez en estado de Falcón: minuto a minuto