Melania Trump, la primera dama que sigue siendo un enigma para los estadounidenses

Donald Trump habló ante sus partidarios en la madrugada de este miércoles 6 de noviembre, seguro de ser reelegido presidente de Estados Unidos, lo que se confirmó casi tres horas después. A su lado estuvo, en los últimos días, su tercera esposa, Melania Trump, quien ha sido un enigma para los ciudadanos por su personalidad callada y las pocas apariciones que ha tenido junto al magnate.

“Quiero agradecer también a mi bella esposa, Melania, la primera dama, que tiene el libro más vendido del país. ¿Pueden creerlo?”, manifestó el republicano frente a cientos de votantes.

Y aunque la próxima primera dama publicó el pasado 8 de octubre su autobiografía, son más las preguntas que han surgido alrededor de la exmodelo de 54 años.

¿Melania Trump quiere afirmar su independencia con su libro?

La futura primera dama de Estados Unidos, que emigró de Eslovenia y se casó en 2005 con el entonces playboy y magnate de Manhattan Donald Trump, saltó a las primeras planas hace dos meses con su libro ‘Melania’.

"Como persona privada, que a menudo ha sido objeto de escrutinio público y de tergiversaciones, siento la responsabilidad de aclarar los hechos", declaró en uno de los clips en blanco y negro que publicó para promocionar su autobiografía. "Creo que es importante compartir mi perspectiva, la verdad", añadió.

Fue así como la exmodelo utilizó su libro, de 182 páginas, para manifestar su postura a favor del derecho al aborto. "El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea", escribió. "Restringir el derecho de una mujer a decidir si interrumpe un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo", sostuvo. Y luego agregó: "Es una creencia que he llevado conmigo durante toda mi vida adulta".

Contrasta con la opinión de su marido, que se jacta de que su principal victoria como presidente fue nombrar a los jueces del Tribunal Supremo que eliminaron el antiguo derecho nacional al aborto, cuyas enmiendas se votaron al tiempo de las elecciones en Estados Unidos. En varios estados fueron aprobadas, aunque muchas de ellas no serán vinculantes y dependerán de quien controle el Congreso y la Presidencia.

Uno de los estados en los que el aborto estuvo en la papeleta fue Arizona, que aprobó una enmienda que consagra el derecho al aborto en la Constitución estatal, según proyecciones de medios. La proposición creará el "derecho fundamental" a abortar hasta la viabilidad del feto, es decir, hasta la semana 24 de embarazo, con excepciones tras este periodo si un médico decide proteger la vida de la madre.

Pero en Florida no logró aprobarse la iniciativa y por ello queda vigente una prohibición del aborto a las seis semanas, que en su día estuvo abanderada por el gobernador Ron de Santis.

La chaqueta de la polémica que usó Melania Trump al visitar niños migrantes

El libro incluye numerosas fotos de su infancia, su vida con Donald Trump y su paso por la Casa Blanca, así como de su campaña publicitaria para los cigarrillos Camel en 1997.

También se pronuncia sobre la polémica en torno a los deportistas trans y afirma que, aunque apoya "plenamente a la comunidad LGBTQIA+", no cree que las mujeres transgénero deban poder participar en deportes femeninos.

Critica a la actriz Rosie O'Donnell -que mantiene una larga enemistad con Trump previa a la era política- por sugerir que su hijo con el expresidente, Barron, podría ser autista. El incidente provocó su "ira" y la llevó a luchar contra el ciberacoso, una iniciativa que defendió bajo el lema "Be Best".

Melania Trump no habla de los numerosos escándalos que han salpicado a su marido, entre ellos, varias denuncias de agresión sexual contra él, ni de que encubrió pagos por el silencio de la actriz de cine porno Stormy Daniels en vísperas de las elecciones de 2016.

Tras considerar que su experiencia como inmigrante le "abrió los ojos a las dificultades a las que se enfrentan todos los que desean convertirse en ciudadanos estadounidenses", se refiere al escándalo que provocó la chaqueta con el mensaje impreso "REALLY DON'T CARE, DO U?" (No me importa, y a ti?) que llevó durante un viaje a la frontera de Texas (sur) para visitar a niños inmigrantes.

La prenda no tenía que ver con los niños, asegura. Estaba dirigida a "los medios de comunicación" para "hacerles saber que no me preocupaban sus opiniones sobre mí".

¿Por qué Melania Trump rompió su silencio previo a las elecciones?

Katherine Jellison, profesora de la Universidad de Ohio y experta en matrimonios presidenciales, declaró a la AFP que cree "que intenta cultivar una imagen de mujer fuerte, dueña de su vida y de su destino". "Haciéndolo desafía algunas de las caricaturas que los medios de comunicación hacen de ella y derriba la noción de que está bajo el yugo de su marido", añadió.

Según esta investigadora, es la razón por la que Melania Trump "no ha desempeñado ningún papel en la campaña de 2024", más allá de algunas veladas para recaudar fondos y su participación en la ceremonia de nominación de su marido como candidato del Partido Republicano. Aunque jugó un rol importante el día de las elecciones y brilló en el discurso de su esposo.

Melania Trump acompañó a su esposo al puesto de votación en Palm Beach, este 5 de noviembre - CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Melania Trump "ama a su marido"

Melania Trump no acudió a los tribunales de Nueva York donde su marido fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos de dinero con el fin de silenciar a la ex actriz porno Stormy Daniels. Unas ausencias inusuales para los estadounidenses, acostumbrados a ver parejas políticas que exageran su complicidad, como la formada por Kamala Harris y su marido Doug Emhoff.

El aparente distanciamiento entre Melania y Donald Trump ha alimentado durante años especulaciones sobre el tipo de relación que mantienen. Sin embargo, en estos dos últimos días ha sido protagonista junto a su esposo e, incluso, les habló a decenas de trabajadores y voluntarios reunidos en las oficinas de campaña del Partido Republicano en Florida: "Sé lo duro que trabaja mi marido, sin parar, gracias por todo su apoyo, gran trabajo".

"Creo que ella ama a su marido", dijo el propio Trump en una entrevista con Fox News a mediados de septiembre. "Ahora que lo pienso esto probablemente sea una gran sorpresa para mucha gente, pero ella ama a su marido", insistió.