Mueren más de 500 personas tras brote de ébola en República Democrática del Congo.

El brote de ébola en República Democrática del Congo provocó más de 500 muertos, informó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS), que citó fuentes oficiales del país africano.

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Más de 500 muertes y 1.561 casos confirmados en el brote

Las cifras actualizadas de la agencia de salud de la ONU muestran que en República Democrática del Congo hay 506 muertes y 1.561 casos confirmados por el brote declarado a mediados de mayo, mientras que en Uganda se registraron dos muertos y 20 casos.

Esta epidemia, la 17ª en la República Democrática del Congo, fue declarada oficialmente en Ituri, en el este del país, el 15 de mayo. El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según los datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La semana pasada comenzó un ensayo clínico de dos tratamientos contra esta cepa, indicó la OMS, que además autorizó el uso de un primer test de diagnóstico molecular del virus. Además de Ituri, también se vieron afectadas las provincias de Kivu Norte, Kivu Sur y Alto Uelé.



La agencia humanitaria de la ONU, OCHA, dijo que las pobres condiciones sanitarias, de agua e higiene en campos de desplacamiento eran un motivo de preocupación en particular, con casos de ébola confirmados "en al menos cuatro sitios de Ituri".

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"Las actividades de respuesta están en curso, pero los socios humanitarios advierten que la falta de financiación está limitando su labor en los lugares de desplazamiento de Ituri, donde más de 273.000 personas desplazadas enfrentan necesidades agudas", indicó.



¿Cómo se transmite el ébola?

El ébola, que se transmite por contacto con los fluidos corporales, ha matado a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años. Puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

La epidemia más mortífera acaecida en RD Congo dejó cerca de 2.300 muertos, de un total de 3.500 casos, entre 2018 y 2020. Los síntomas del virus pueden aparecer entre dos y 21 días después de la exposición, aunque el promedio suele ser de aproximadamente 10 días. De acuerdo con Gupta, la enfermedad suele dividirse en dos etapas: síntomas “secos” y síntomas “húmedos”.

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En la primera fase pueden presentarse fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta y fatiga. Posteriormente, algunos pacientes desarrollan síntomas gastrointestinales más severos, como diarrea, vómito y manifestaciones hemorrágicas.

Otro de los retos es la dificultad para diagnosticar rápidamente la enfermedad, ya que en sus primeras etapas puede confundirse con malaria, meningitis, fiebre tifoidea u otras enfermedades hemorrágicas.

Médicos Sin Fronteras también advirtió que actualmente existe escasez de kits de diagnóstico específicos para el virus Bundibugyo, lo que retrasa la confirmación de casos y el rastreo de contactos.

AFP