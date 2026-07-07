Murió Panchito, loro que había sido rescatado de entre los escombros tras terremotos en Venezuela

Los Bomberos de Miranda, estado de Venezuela, lograron salvar de entre los escombros a un loro apodado Panchito que había quedado atrapado tras los terremotos que sacudieron ese país el pasado 24 de junio. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas y su delicado estado de salud, el ave falleció.



"En medio de las intensas labores de rescate que se llevan a cabo en La Guaira, tras el doble terremoto, efectivos de los Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda localizaron a un loro que se encontraba atrapado entre los escombros", informaron los Bomberos de Miranda el pasado viernes 3 de julio.



¿Qué se sabe de la muerte del loro Panchito?

"Mientras un grupo de funcionarios se concentraba en las complejas tareas de extracción de personas, otra comisión se dedicó exclusivamente a auxiliar y poner a salvo al ave, logrando rescatarla con éxito en medio de la emergencia", agregaron en ese momento. El medio mexicano NMás informó que el pasado sábado, un día después del rescate del ave, esta falleció.

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El medio aseguró que Panchito fue encontrado debajo de los escombros en el sector de Opp033 junto al cuerpo de su dueño. El animal se encontraba en cuidados veterinarios, pero su condición de salud estaba muy deteriorada al permanecer tanto tiempo debajo de los escombros. El último balance de la tragedia en Venezuela, indica que al menos 3.535 personas murieron y 16.740 han resultado heridas tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

