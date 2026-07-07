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Noticias Caracol  / MUNDO  / Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reunió con presidenta de Venezuela para coordinar reconstrucción

Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reunió con presidenta de Venezuela para coordinar reconstrucción

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para coordinar los apoyos en la reconstrucción del país tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Por: EFE
Actualizado: 7 de jul, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Jefe del Comando Sur de EE. UU. se reunió con presidenta de Venezuela para coordinar reconstrucción
Delcy Rodríguez y Francis Donovan.
Gobierno de Venezuela

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, visitó Venezuela para coordinar la cooperación de cara a la reconstrucción del país tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, para lo que se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y otras autoridades de Caracas.

Ambos países trabajan en una "nueva agenda de cooperación que ayude en la reconstrucción de la infraestructura afectada" en la región devastada de La Guaira, según el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del encuentro.

¿Cómo fue el encuentro entre el jefe del Comando Sur de EE. UU. y la presidenta de Venezuela?

Donovan estuvo acompañado por el encargado de negocios en Venezuela, John Barrett, y por el mayor general Kevin Jarrard, encargado de supervisar las acciones de rescate y salvamento de los grupos de tarea estadounidenses, indicó el medio público.

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Por su parte, la delegación venezolana estuvo integrada por los ministros de Interior y de Defensa, Diosdado Cabello y Gustavo González, respectivamente, y el vicecanciller para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, así como por el jefe de la misión diplomática en Washington, Félix Plasencia.

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El encuentro tuvo también como objetivo "coordinar operaciones de rescate, asistencia humanitaria y logística", según el equipo de prensa de la mandataria venezolana, quien asumió el cargo hace seis meses, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos.

Desde entonces, el Gobierno interino encabezado por Rodríguez ha colaborado estrechamente con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para asuntos como la apertura de sectores estratégicos venezolanos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital extranjero. El jueves, Rodríguez aseguró que mantiene conversaciones con el Departamento de Estado de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para "recuperar recursos" que permitan la reconstrucción.

También dijo que su Gobierno ha estado en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que "ya han ofrecido cooperación no reembolsable para atender el proceso de recuperación", además de "líneas de créditos" para Venezuela.

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Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 han dejado al menos 3.535 muertos y 16.740 heridos, así como 17.854 personas sin viviendas, según el balance oficial actualizado este lunes, que mantiene en 856 los edificios afectados y 190 los colapsados.

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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