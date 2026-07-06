El vínculo que le salvó la vida: perrita llevó a su dueña fuera de un edificio antes del terremoto

La relación entre un humano y su mascota ha sido descrita durante años como un vínculo irrompible que va más allá del peligro y la adversidad. Así quedó demostrado en la historia de Eliana Aranaga, una mujer de 71 años que logró salvar su vida gracias a Sasha, la perra que forma parte de su familia y que, minutos antes del terremoto en Venezuela, la llevó a salir del edificio que poco después se derrumbó.



Hoy, asegura que hoy sigue con vida gracias a Sasha, su compañera de vida.

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Mientras la mayoría de los rescatistas internacionales ya regresaron a sus países y las posibilidades de encontrar sobrevivientes entre los escombros disminuyen, miles de ciudadanos permanecen en refugios enfrentando la incertidumbre sobre su futuro. En ese contexto, el relato de Eliana se ha convertido en un testimonio de esperanza.

En diálogo con Noticias Caracol, la mujer recordó cómo fueron los minutos previos al terremoto que cambió su vida y la de cientos de familias. Según contó, esa tarde se encontraba viendo televisión en su apartamento, ubicado en La Guaira, después de haber bajado a Sasha para que hiciera sus necesidades.



Sin embargo, al regresar al inmueble, la perra comenzó a comportarse de una manera que nunca antes había visto. "Es como mi lazarillo, pues mi columna", expresó al referirse a Sasha, cuyo nombre significa "protectora de la humanidad" en ruso.



La mujer relató que el animal subía y bajaba repetidamente de la cama, una conducta que llamó su atención. "Pero ella vino de repente y se subió a la cama y se paró, cosa que no había hecho antes. Se bajaba y volvía a subir hasta que, bueno, yo dije, 'algo pasa'", recordó. Después, Sasha insistió en permanecer frente a la puerta del apartamento, dando señales de que quería salir cuanto antes.

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No era comida, ni agua, la perra permanecía junto a la salida del apartamento, como si intentara advertirle que abandonaran el lugar.

La mujer decidió seguirla y ambas bajaron del edificio. Fue entonces cuando comenzó el fuerte movimiento telúrico. "Ella empezó a dar círculos, a dar vueltas en círculo. Entonces yo dije, '¿pero qué te pasa?'. Y en eso empezó todo. Empezó un movimiento muy fuerte", narró. Solo después del sismo comprendió la magnitud de lo ocurrido: el edificio donde vivía se había derrumbado por completo.

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Con emoción, Eliana aseguró que la reacción de Sasha fue determinante para salvarle la vida. "Sasha fue muy valiente, muy valiente, porque ella me sacó del apartamento; o sea, ella me avisó que saliera porque nos íbamos a morir allí". La mujer también reveló que las personas que fueron rescatadas del mismo piso donde se encontraba su apartamento no sobrevivieron.

"Los que han rescatado de mi piso todos están muertos. Sasha fue un instrumento de Dios", afirmó. Tras más de una semana del terremoto, Eliana perdió su vivienda, pero agradece haber sobrevivido junto a sus hermanas y sobrinas. Aunque enfrenta un futuro incierto tras quedarse sin apartamento, asegura que tiene una nueva oportunidad de vida y que la compañía de Sasha ha sido fundamental para afrontar este momento.

Para ella, la perra no solo es su mascota, sino un miembro de su familia, "como una hija".

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co