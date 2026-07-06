Juristas piden prudencia y respeto al resultado electoral tras declaraciones del presidente Petro

Tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que califica como "ilegítima" la elección de Abelardo de la Espriella y cuestiona el sistema electoral, expertos en derecho constitucional y exmagistrados dieron su opinión al respecto en Noticias Caracol en vivo. También, hablaron acerca de la llamada "desobediencia civil pacífica" que anunció el excandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda si De la Espriella no cumple con ciertas condiciones, como renunciar a su ciudadanía estadounidense.

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Este lunes el presidente Petro, por medio de un trino, indicó que, presuntamente, hay "evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica", por lo que dijo que "no reconoce la legitimidad del gobierno entrante", y que el ganador en la contienda electora, para él, sería Cepeda. "Hemos sufrido el más duro golpe a la soberanía nacional", añadió.

Al respecto, el exfiscal y exprocurador Alfonso Gómez Méndez manifestó que el primer mandatario "está como salido de sus casillas porque está desconociendo claramente el ordenamiento jurídico. Ya las autoridades electorales, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral le concedieron la credencial de Presidente de la República al doctor De la Espriella para el periodo 2026-2030". Por lo tanto, el exfiscal dijo que, a su juicio, lo que está haciendo Petro "es un claro desacato", ya que "son unas opiniones inadecuadas de un Jefe de Estado que desconoce la autoridad".



Gómez Méndez añadió que Petro "no es el indicado para señalar quién es el jefe del Estado, son las autoridades electorales. Él puede decir cualquier cosa. Puede decir que el presidente no es Abelardo del Espriella, sino Simón Bolívar o el que él quiera, pero el que eligieron los colombianos es Abelardo de la Espriella".



Por su parte, Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, calificó la postura del presidente Petro como "una exageración", y añadió que Petro "ya había dicho" que iba a respetar la elección de De la Espriella: "Creo yo que es una reacción a otra imprudencia por parte de algunos respaldantes del nuevo gobierno de ponerse a hablar de una extradición sin pies ni cabeza, porque hasta donde yo sé, en Estados Unidos no hay ningún proceso contra el Presidente (Petro), y si y sí, falta mucho para llegar a una petición de extradición".



¿Qué opinan expertos sobre la "desobediencia civil" de Cepeda?

Ante las declaraciones de Iván Cepeda de una "desobediencia civil pacífica" si De la Espriella no cumple con varias condiciones, Gómez Méndez dijo que todo depende de que entiende el excandidato del Pacto Histórico como desobediencia civil: "Si es no reconocer el triunfo, pues ya está claro que eso es una actitud ilegítima. Si por desobediencia civil se entiende que es oponerse al gobierno, es una actitud legítima".

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El exfiscal recalcó que "sacar una votación importante que le da una representación considerable en el Congreso. Eso es legítimo. Si la desobediencia civil es hacer oposición, perfecto, bienvenida la oposición. (...) Si por desobediencia civil se entiende utilizar la violencia, pues claramente está desconociendo el ordenamiento jurídico".

Por otro lado, Arrubla indicó que "todos los colombianos tenemos que reconocer y apoyar a las autoridades legítimamente elegidas". En ese sentido, si la desobediencia civil significa que "van a mantener una protesta pública permanente, bienvenida a la protesta, bienvenida a la oposición legal dentro de los límites". Sin embargo, "si lo que van a hacer es una protesta permanente, bloqueando las calles, bloqueando los suministros", se trataría de algo "ilegítimo" e, incluso, "puede dar lugar a judicialización".

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LAURA VALENTINA MERCADO

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