De la Espriella hace balance del empalme con el Gobierno Petro: déficit fiscal, Paz Total y salud

Mientras avanza el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo una declaración a través de una transmisión en plataformas digitales. El futuro mandatario dio un balance sobre lo encontrado durante el empalme y aseguró que desde su equipo tiene tres hallazgos importantes que deja el Gobierno de Gustavo Petro: la deuda fiscal, los resultados de la política de Paz Total y la situación humanitaria provocada por la crisis del sistema de salud.

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