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Noticias Caracol  / POLÍTICA  / De la Espriella hace balance del empalme con el Gobierno Petro: déficit fiscal, Paz Total y salud

De la Espriella hace balance del empalme con el Gobierno Petro: déficit fiscal, Paz Total y salud

Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, se dirigió a los colombianos en la noche de este domingo 5 de julio, faltando poco más de un mes para su posesión como mandatario de la República.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 5 de jul, 2026
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Abelardo de la Espriella dice que el BID destinó US$60 millones no reembolsables para el empalme
Tomado del vivo de Abelardo de la Espriella

Mientras avanza el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, hizo una declaración a través de una transmisión en plataformas digitales. El futuro mandatario dio un balance sobre lo encontrado durante el empalme y aseguró que desde su equipo tiene tres hallazgos importantes que deja el Gobierno de Gustavo Petro: la deuda fiscal, los resultados de la política de Paz Total y la situación humanitaria provocada por la crisis del sistema de salud.

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