Mueren todos los integrantes de banda musical Van Der Dijs tras los terremotos en Venezuela

La tragedia que se ha desatado en Venezuela por cuenta de los devastadores terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio, sigue dejando pérdidas humanas que impactan profundamente a familias y gremios. Al momento, las cifras oficiales registran 920 personas muertas. En las últimas horas, se conoció que todos los integrantes de una banda musical se encuentran entre las víctimas fatales.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Se trata de la agrupación Van Der Dijs, una banda que hacía parte de la escena del rock emergente en Venezuela y programaba conciertos en distintas regiones de su país. Este 19 de junio habían ofrecido un show en el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) y el próximo estaba programado para este 27 de junio en Punto Fijo, ciudad del estado Falcón. La triste noticia de su fallecimiento fue confirmada, “con profundo pesar”, por la propia institución cultural.

“El Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del Rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs: Manuel van Der Dijs (Vocalista), Gabriel Gómez (Guitarrista), Xander Hernández (Bajo) y Abraham Foucault (Batería)”, expresó la entidad.



El legado de Van Der Dijs en el rock venezolano

El Centro resaltó la dedicación y pasión que los cuatro integrantes tenían por la música, la cual quedó evidenciada en las instalaciones del recinto hace apenas una semana, cuando se presentaron como una de las agrupaciones invitadas para el ciclo de conciertos titulado El Hades, en Caracas.



La propuesta sonora de Van Der Dijs se caracterizaba por una fusión entre el rap-rock y el nu-metal. La banda solo tenía dos años de haberse formado, pero ya había sumado una notable popularidad en la escena underground de Venezuela. Uno de los hitos que logró consolidar su carrera fue su destacada participación en el reconocido Festival Nuevas Bandas.



Publicidad

“Hoy, hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de estos jóvenes y destacados artistas. En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo, su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música. Así los recordaremos siempre: Manuel, Gabriel, Xander y Abraham”, afirmó el Centro.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co