Él es Dastan, el perro que viaja desde Bogotá a Venezuela para buscar entre escombros con delegación

La emergencia que se vive en Venezuela ha movilizado a organizaciones, empresas y administraciones para ayudar después de que este país viviera dos terremotos de 7.2 y 7.5 este 24 de junio. Bogotá, capital de Colombia, no es la excepción a este movimiento que se ha generado en torno a esta situación de carácter humanitario.

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Por eso, desde la administración distrital se inició la coordinación de acciones y todo el apoyo que se pueda prestar al país vecino desde el mismo miércoles. Además, se anunció el viaje de uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hacia Venezuela. Un equipo compuesto por 11 personas y un canino que está entrenado para este tipo de situaciones, y que incluso ha sido reconocido a nivel internacional en la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.

Los 11 uniformados hacen parte de la delegación colombiana que está conformada por 64 personas y que estarán bajo la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre el equipo bogotano destaca la presencia de un peludo de cuatro patas, que está preparado para jugar un rol clave en la búsqueda y rescate de las víctimas de colapsos estructurales ocurridos tras los sismos.



Dastan, el héroe de cuatro patas que apoyará en Venezuela

Su nombre es Dastan, un perro que tiene ocho años y que ha sido entrenado desde cachorro por el Cuerpo de Bomberos para responder a este tipo de emergencias. De raza pastor belga malinois, este canino se especializa en la búsqueda y localización de personas vivas bajo escombros. Sus capacidades serán dispuestas en el territorio vecino para que colabore en las labores de salvamento, donde muchas personas siguen atrapadas. Para poner en contexto, en La Guaira —el estado con mayor afectación— han colapsado más de 100 edificios, según reportes oficiales por parte del gobierno venezolano.



El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) enviaría, de ser necesario, un equipo de ingenieros entrenados para analizar la estabilidad de las estructuras afectadas por el terremoto.



Hoy, más que nunca, Venezuela necesita nuestra ayuda.



Desde @Bogota enviamos a 11 uniformados de @BomberosBogota entrenados y certificados en búsqueda y rescate. Los acompaña Dastan, un perro entrenado para encontrar personas bajo los escombros.



Además, de ser necesario, el… pic.twitter.com/NMT3us3WL1 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 26, 2026

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¿Cómo ayudar a los damnificados del terremoto en Venezuela?

En el portal oficial de la Alcaldía Mayor (www.bogota.gov.co) está disponible la información para aquellos ciudadanos que deseen solidarizarse, incluyendo datos de fundaciones que reciben ayudas en especie y el enlace directo para realizar donaciones de dinero a la Cruz Roja Colombiana.

Por su parte, Noticias Caracol dispuso de su línea de WhatsApp +57 315 366 0201 para que los venezolanos residentes en Colombia reporten si tienen un familiar desaparecido. Estos reportes están siendo transmitidos en las diferentes emisiones del noticiero. Además, las pantallas del medio de comunicación están mostrando información de servicio y actualizaciones en tiempo real de la situación en Venezuela.

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María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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