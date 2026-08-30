Mujer de 101 años fue detenida por vender sustancias ilegales; su hija también fue arrestada

La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) reportó el arresto de una mujer de 101 años señalada de comercializar sustancias ilícitas en el estado de Ogun. Se trata de Esther Ogunmabo, quien fue detenida el pasado 15 de agosto en Ilisan con 90 gramos de cannabis, según informó la entidad en un comunicado publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con la información entregada por la NDLEA, la mujer llevaba pequeñas bolsas con una variedad de cannabis conocida como skunk, un híbrido de la planta de cannabis y otras variedades que, según portales especializados, se caracteriza por su potente olor. Durante el procedimiento, Ogunmabo manifestó a los agentes que comercializaba la sustancia entre personas de la localidad.

La agencia señaló que la mujer de avanzada edad explicó que comenzó a dedicarse a esta actividad después de que un incendio destruyera su tienda de provisiones. También afirmó que una de sus hijas, residente en Lagos, era quien coordinaba el suministro de la sustancia aproximadamente cada cuatro días, mientras ella se encargaba de venderla en pequeñas cantidades.



Tras el arresto, el presidente y director ejecutivo de la NDLEA, general de brigada Mohamed Buba Marwa (rtd.), ordenó que Ogunmabo fuera beneficiada con libertad bajo fianza y recibiera asesoramiento debido a su avanzada edad.



La medida se tomó mientras avanzaban las actuaciones relacionadas con el caso. La NDLEA también informó que una de las hijas de la mujer fue arrestada. El caso de Ogunmabo hace parte de una serie de operaciones que la agencia reportó durante la semana en distintos puntos de Nigeria, con decomisos de cannabis, cocaína, metanfetamina, opioides y otras sustancias.

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Cocaína oculta en harina de yuca

Entre los procedimientos mencionados por la NDLEA se encuentra la interceptación de una embarcación de madera en alta mar, en el estado de Akwa Ibom, que transportaba sustancias ilícitas con destino a asentamientos pesqueros de Camerún.

Tres personas fueron detenidas durante ese operativo. Según la agencia, entre los elementos encontrados había 20 gramos de cocaína ocultos dentro de una envoltura de fufu, una preparación tradicional de África Occidental elaborada a base de tubérculos como yuca, ñame o plátano macho, además de 435 gramos de skunk. En total, la operación permitió recuperar 42,622 kilogramos de narcóticos de los tres sospechosos.

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La NDLEA también reportó decomisos en los puertos de Apapa y Lekki, en Lagos, donde fueron interceptados dos contenedores procedentes de Tailandia que transportaban cannabis conocido como Loud. La agencia calculó el valor de estos cargamentos en más de 4.400 millones de nairas, es decir más de 10.000 millones de pesos.

El balance de la agencia incluye además la incautación de 24.410 cápsulas de tramadol en Abuya. El cargamento fue encontrado en tres paquetes que eran transportados en un autobús que viajaba desde Enugu hacia Zuba. Posteriormente, la NDLEA informó sobre el arresto del propietario de la mercancía en el estado de Níger.

La agencia también informó sobre otros procedimientos en los estados de Kwara, Oyo, Kano y Abia, en los que fueron decomisadas diferentes cantidades de cannabis, metanfetamina, tramadol, codeína y otras sustancias.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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