¿De qué murió Dolly Parton? Esto fue lo que dijo el equipo de la leyenda del country

La muerte de Dolly Parton conmocionó a la industria musical del country y a millones de seguidores alrededor del mundo. La cantante, compositora, actriz y empresaria estadounidense falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, después de atravesar un periodo de problemas de salud que había compartido públicamente pocos días antes de su muerte.

La noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, quien publicó un video en Instagram para informar el fallecimiento de la artista. Según Associated Press, el publicista de Parton, Marcel Pariseau, confirmó posteriormente que la cantante murió después de una “breve batalla contra el cáncer” en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, rodeada de sus seres queridos.

Cabe destacar que su equipo no brindó mayores detalles sobre el tipo de cáncer que enfrentaba Dolly Parton ni sobre las complicaciones de salud que habría presentado antes de su fallecimiento.

Dolly Parton había hablado de sus problemas de salud

Cuatro días antes de morir, el 21 de agosto, Parton había hablado con la revista People sobre su estado de salud. En ese momento reconoció que estaba atravesando dificultades médicas y recordó que durante el último año había tenido que enfrentarse a diferentes situaciones relacionadas con su salud, especialmente después de la muerte de su esposo, Carl Thomas Dean, en marzo de 2025.



“Como he compartido en mensajes de video a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no les presté atención cuando cuidaba de Carl”, manifestó la cantante en esa conversación.



A pesar de esas dificultades, Parton aseguró que continuaba trabajando y que todavía tenía proyectos pendientes. Una de sus frases, pronunciada apenas cuatro días antes de su fallecimiento, adquirió especial significado tras conocerse la noticia.

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“Todavía tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”, expresó.

La cantante había mantenido durante los últimos meses una agenda relacionada con sus proyectos empresariales, musicales y filantrópicos, incluso mientras enfrentaba problemas de salud. La revista antes mencionada confirmó que Parton fue hospitalizada el 21 de agosto, aunque inicialmente no se había informado públicamente el motivo de su ingreso.

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El medio también informó que, antes de su hospitalización, la artista estaba lidiando con problemas renales y autoinmunes.

Estos problemas de salud se sumaron a un periodo particularmente difícil para la cantante. En marzo de 2025 había fallecido su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi seis décadas. Tras su muerte, Parton había hablado públicamente sobre el dolor que significó perder a su compañero de vida.

Una carrera que trascendió el country

Dolly Parton dejó una trayectoria de varias décadas en la música y el entretenimiento. Su carrera comenzó desde muy joven en Tennessee y posteriormente se trasladó a Nashville, donde empezó a trabajar como compositora e intérprete.

Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la música country y alcanzó éxito internacional con canciones como “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”. Esta última adquirió una dimensión mundial cuando Whitney Houston grabó una versión para la película El guardaespaldas.

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Su influencia tampoco se limitó a la música. Parton participó en películas como 9 to 5 y Steel Magnolias. Además de su icónica participación en Hannah Montana, donde hizo de "la tía Dolly", personaje con influencia en la carrera y vida de la adolescente estrella que trascendió a la vida real, siendo Parton madrina de la carrera musical de Miley Cyrus,

También desarrolló proyectos empresariales y fue propietaria de Dollywood, además de impulsar iniciativas de carácter filantrópico, entre ellas la Biblioteca de la Imaginación, enfocada en promover la lectura entre los niños.

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A lo largo de su carrera recibió numerosos reconocimientos, incluidos premios Grammy y otros galardones de la industria musical. También ingresó al Salón de la Fama de la Música Country y, posteriormente, al Salón de la Fama del Rock and Roll.

La familia de Parton informó su muerte con un mensaje cargado de emoción. Su sobrino Bryan Seaver recordó que la artista había preparado desde años atrás la forma en que quería que se anunciara su fallecimiento y destacó el impacto que tuvo no solo en su familia, sino también en músicos, compositores y personas que encontraron inspiración en su historia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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