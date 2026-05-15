Terremoto de magnitud superior a 6 sacude a Japón hoy, 15 de mayo: no hay alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud superior a 6 sacudió el norte de Japón este viernes 15 de mayo, según informó la agencia meteorológica del país, pero no se emitió ninguna alerta de tsunami. De acuerdo con información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y del Servicio Geológico Colombiano, el terremoto habría sido de una magnitud de 6,7.

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Sin embargo, según informó a las 6:27 p.m. la Agencia Meteorológica de Japón, el terremoto que se produjo a las 6:22 p. m., hora local, en aguas del Pacífico, habría sido de una magnitud de 6,3, con epicentro frente a la costa norte de la prefectura de Miyagi. Hasta el momento, no hay informes inmediatos de daños.

El temblor se produce después de que un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudiera la región norte en abril, lo que provocó una alerta de tsunami en aquel momento.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

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