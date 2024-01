Natalia Améstica, exmánager que confesó haber asesinado a Canserbero, ahora cambia su versión

El pasado 26 de diciembre el caso por la muerte del rapero venezolano Canserbero parecía estar resuelto, luego de que Natalia Améstica, exmánager del artista, fuera capturada y confesara haber asesinado al famoso. Ahora el caso da un nuevo giro porque la mujer apareció nuevamente negando lo que dijo y asegurando que es inocente.

Améstica modificó su versión de los hechos sucedidos en enero de 2015, cuando Tirone González, más conocido como Canserbero, fue hallado sin vida frente a un edificio. Tras ocho años en los que aparentemente se había dicho que el caso era un homicidio-suicidio, en el que el cantante había asesinado a Carlos Molnar, esposo de Améstica, y luego acabado con su vida, la mujer aseguró que ella los mató a los dos.

Ahora, a través de una carta enviada a sus abogados en Chile, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara, Natalia Améstica narra unos hechos completamente diferentes. La mujer asegura que en la noche en que ocurrió todo, Canserbero llegó a su casa buscando ayuda.

"Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien", escribió la mujer en el documento revelado por La Tercera.

Publicidad

Natalia Améstica aseguró que junto a su esposo, Carlos Molnar, dejaron al cantante en un cuarto de su apartamento y se fueron a dormir, hasta que el artista los despertó llamando a gritos a Molnar. El hombre, que también trabajaba con el rapero, fue con él y ella se quedó durmiendo en su cuarto, según esta nueva versión.

"Lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase: ‘Enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse", agregó.

En ese momento, según Améstica, sale del baño y se encuentra con el cuerpo de su esposo en el suelo. "Pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!'".

Publicidad

Según esta versión, los vecinos alertan a la mujer de que, además, alguien se lanzó desde la ventana de su casa y ella se percató de que era Canserbero. "En ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, aquellos de los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido".

Con este nuevo testimonio, compartido por los abogados de Améstica, los defensores de la venezolana buscan desestimar las declaraciones que la misma mujer dio en diciembre, asegurando que fue ella la que planificó y ejecutó el asesinato de Carlos Molnar y Canserbero, y además que recibió ayuda de su hermano Guillermo Améstica, también capturado, y de varios oficiales del Sebin, Servicio de Inteligencia del Gobierno venezolano.

"Sin perjuicio de que los hermanos Améstica son inocentes del delito de que se les acusa, como ciudadanos chilenos esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en la que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a la defensa en Venezuela", concluyeron los abogados al dar a conocer esta nueva carta.