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Noticias Caracol  / MUNDO  / Países se solidarizan con Venezuela y ofrecen ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos

Países se solidarizan con Venezuela y ofrecen ayuda humanitaria tras los devastadores terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles las muestras de solidaridad y las ofertas de ayuda humanitaria recibidas por parte de varios países.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Venezuela terremotos
AFP

Tras el doble terremoto registrado en Venezuela, la atención permanece centrada en las labores de auxilio y en la evaluación de los daños causados por los movimientos telúricos. Mientras las autoridades avanzan en la verificación de las afectaciones en distintas regiones del país, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la emergencia.

La magnitud de los sismos, reportados inicialmente en 7.2 y posteriormente en 7.5, y que fueron percibidos en varios territorios del Caribe y el norte de Suramérica, ha despertado muestras de solidaridad de distintos gobiernos de la región. Entre ellos figuran Estados Unidos, Chile, México, El Salvador y Perú.

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A través de pronunciamientos públicos, las autoridades de varios países han manifestado su preocupación por las consecuencias y han reiterado su respaldo a Venezuela con ayuda humanitaria.

Países ofrecen ayuda humanitaria

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció este miércoles a Estados Unidos y otros países por ofrecer su apoyo luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos en la nación suramericana que causaron daños materiales y un número aún no precisado de víctimas.

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En un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la mandataria expresó su agradecimiento a EE.UU., Panamá, Catar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil y México, que "se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo".

La líder chavista, junto a su hermano, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y el ministro de Interior, Diosdado Cabello, también agradeció a la ONU y a organismos multilaterales financieros, sin precisar cuáles, que "ya se comunicaron por distintas vías con el Gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo" de su país.

La Embajada estadounidense en Caracas dijo en redes sociales que sigue "de cerca las consecuencias" y recomendó evitar las zonas afectadas, no entrar en edificios dañados, mantenerse informado a través de los medios locales y buscar un refugio seguro.

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En las últimas horas también se han solidarizado Bolivia, El Salvador, Perú y Chile.

"En este momento, hemos ofrecido ayuda al Gobierno de Venezuela a través de nuestra Cancillería", publicó Bukele en X, misma red social en la que hace un poco más de una hora se solidarizó con el país sudamericano.

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"El Gobierno de Chile expresa su solidaridad al Gobierno y al pueblo de Venezuela por el terremoto ocurrido esta tarde que afectó a una extensa zona de ese país, con cuantiosas pérdidas materiales y eventuales víctimas", indicó la Cancillería chilena en un comunicado.

"Ante el sismo registrado hoy en Venezuela, la SRE expresa toda su solidaridad con el pueblo venezolano y lamenta profundamente los daños y afectaciones ocasionados", apuntó la Cancillería mexicana.

Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo el pasado enero tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU., declaró el estado de emergencia en Venezuela tras señalar que hubo afectaciones en varias zonas de Caracas, como derrumbe de edificios, y en los estados cercanos Miranda y La Guaira, así como en Aragua, Carabobo y Falcón.

La mandataria llamó a mantener la unión "para salvar vidas" y ordenó la suspensión de clases y de actividades laborales en sectores considerados no esenciales el resto de la semana.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
CON INFORMACIÓN DE EFE
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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