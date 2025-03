Papá de adolescente que mató a niña durante robo en Argentina: “Que se pudra en la cárcel"

La pésima decisión de dos menores de edad de 14 y 17 años le costó la vida a Kim Anura Gómez, una pequeñita de 7 años que terminó siendo arrastrada cuando los sujetos protagonizaron el robo del carro de su mamá y emprendieron la huída. Según testigos, uno de ellos intentó botar a la niña por la ventana, pero ella quedó atrapada en las llantas del vehículo y terminó siendo arrastrada durante quince cuadras en la ciudad de La Plata, Argentina.

Luego de que chocaron contra un poste, los adolescentes huyeron y la Policía encontró el automotor de color rojo abandonado y a la niña aún debajo de este.

Papá del menor de 17 años lo entregó a la Policía

El adolescente ha sido identificado como Tobías. Su papá, Héctor, habló con el medio TN y explicó que él mismo fue quien entregó a su hijo a las autoridades. Tras ser capturado, lo dejaron en la Comisaría Octava, pero podrían trasladarlo a un instituto a cargo del Régimen Penal Juvenil.

Héctor relató que su hijo tiene problemas de consumo: “Él anda en la calle porque anda en consumo, anda perdido en la droga. Lo tuve un tiempo trabajando conmigo en la ferretería y me robaba las cosas, le dije que no viniera más”.

Reveló que apenas supo que había cometido el atroz crimen se regresó de la capital argentina: “Yo había ido a comprar unas cubiertas a Buenos Aires y me llama mi hija. Me dice que Tobías se robó un auto y mató a una nena. Le dije que lo retenga, que cuando llegaba a La Plata lo entregábamos”.

¿Cuál fue la causa de muerte de Kim Anura Gómez? - Redes sociales

Denuncia que cuando se dirigió a la Comisaría Tercera “no me quisieron tomar la denuncia. Después fui a la Octava y había mucha gente. Pensaba que me iba a pegar a mí. Di la cuenta y vi a un patrullero, le dije que quería entregarlo, que sabía dónde estaba. Me subí y los llevé hasta mi casa”. Además, también guió a las autoridades hacia donde estaba el cómplice de 14 años de su descendiente.

20 días antes había sido arrestado por robo de carro, pero lo dejaron libre

Héctor recalcó que ya venía teniendo varias peleas con su hijo y que 20 días antes del asesinato de Kim, Tobías había cometido otro robo de carro, por el que fue capturado. “Los policías me dijeron que lo fuera a buscar. Yo no lo quería retirar, quería que lo mandaran a algún lado, pero me obligaron a llevarlo porque es menor y no podía quedarse en la comisaría”.

Le pidió perdón a la familia de la niña y le dijo al papá de Kim, Marcos Gómez: “Que se quede tranquilo el padre de Kim, que de ahí no va a salir”. Solicita que su hijo “se pudra en la cárcel y que pague por lo que hizo. (...) Me cansé de hablarle, no le falta nada, le di una casa y le tuve que sacar por como la estaba destruyendo. También le di una moto y la rompió, siempre se le aconsejó, pero nada ayudó. Le pido a la justicia que no lo suelte, a ninguno de los dos, y si se tienen que pudrir en la cárcel, que se pudran”.

Para Héctor “mi hijo es una mierda de persona, pero va a pagar todo lo que hizo. Así como lo entregué, que no me llamen porque no lo pienso sacar, que se pudra y pague ahí adentro”.

PAULA GARCÍA VARGAS

PERIODISTA

INSTAGRAM: pau_lagarciav