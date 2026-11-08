Papa León XIV habla por primera vez en Argentina y pide a Milei gobernar "con prudencia"

El papa León XIV afirmó este domingo ante el presidente de Argentina, Javier Milei, que la democracia "se fortalece con disposición a escuchar, con el cuidado de la palabra, con la búsqueda paciente de acuerdos, y con la capacidad de reconocer en quien piensa de manera distinta".

León XIV advirtió también que "quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", al citar la encíclica 'Pacem in terris', de Juan XIII, en su discurso ante el presidente argentino, autoridades y el cuerpo diplomático, en el acto institucional con el que inició su visita a Argentina.

Publicidad

(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)



"Aprender a convivir aun cuando existan diferencias"

Después de haberse reunido en la Casa Rosada con Milei y haber escuchado su discurso, el pontífice pronunció un discurso muy político en el Palacio Libertad en el que destacó que compartir la misma herencia es "aprender a convivir aun cuando existan diferencias", y que los pueblos pueden crecer "cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo". También, sostuvo que "la democracia pertenece a esa herencia que debe ser custodiada", y señaló en este centro cultural que a "aquellos que tienen responsabilidades públicas les corresponde una tarea especialmente exigente".



"La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá de lo inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos", dijo ante el presidente argentino y otras autoridades del país. El papa, al igual que hizo Milei, comenzó su discurso recordando al papa Francisco, que, dijo, durante doce años "llevó consigo, en la memoria y en el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió".

Publicidad

"Hoy, al sucederle en el ministerio petrino, recorro en cierto modo el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con la de toda la Iglesia", dijo. El papa recorrió la historia de Argentina construida con "generaciones de hombres que nacieron en el país o que llegaron encontrando un hogar o pertenecen a los pueblos originarios", y señaló "que ninguna generación comienza la patria desde cero".



¿Qué actividades tendrá el papa León XIV en Argentina?

Durante su permanencia en el país, el pontífice tiene previstas tres misas multitudinarias, además de visitas a distintos espacios de carácter social y religioso. Este domingo, el pontífice realizará una ofrenda floral en el monumento a José de San Martín y posteriormente se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. También recibirá las llaves de la ciudad de Buenos Aires y participará en un encuentro con la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes visitará el Cottolengo Don Orione, un centro de asistencia para personas con discapacidad, y el Complejo Penitenciario Federal (Cárcel de Devoto). Además, presidirá una misa multitudinaria en Buenos Aires y tendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y obispos católicos. Para el martes está previsto su viaje a Córdoba, donde celebrará una misa y se reunirá con sacerdotes y religiosos. Finalmente, el miércoles visitará la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de Argentina, donde presidirá otra celebración eucarística.

Publicidad

La llegada de León XIV genera un acontecimiento particular para la Iglesia católica argentina, pues el país no recibía la visita de un papa desde hace casi cuatro décadas. La llegada a Buenos Aires se produce después de la visita apostólica que León XIV realizó en Uruguay. Argentina es la segunda parada de su recorrido por Sudamérica, que tendrá como último destino Perú, un lugar especial en la vida del pontífice.

EFE

Editado por VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL