"Para distraer la mente": así juegan los niños venezolanos tras la emergencia por los terremotos

Un mensaje en forma de peluche

Durante una jornada de recolección de donaciones, el creador de contenido y emprendedor Mario Humberto López mostró dos peluches que habían sido entregados por una niña junto con cartas escritas de su puño y letra.



Por medio de un video decidió contar este hermoso gesto. El primer juguete, dirigido al futuro dueño de un muñeco de Winnie Pooh, decía: "Hoy te dejo ir con la esperanza de que seas feliz donde te necesiten más, y que vivas muchas aventuras en el mundo. ¡Gracias por tu compañía! Te amo mucho. Atentamente: Daniela."

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El segundo acompañaba a un oso de peluche más grande. "Sé el mejor compañero de aventuras y de abrazos del mundo, cuida a quien te adopte y hazlo muy feliz. Gracias por todo, te voy a extrañar bastante, dale besitos de mi parte".

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Después de terminar la lectura, López reconoció que ese gesto resumía el sentido de muchas de las ayudas que estaban llegando. "De verdad que cuando las donaciones se hacen con tanto amor, tocan el corazón de cualquiera. ¡Qué gran ejemplo!", expresó.

El derecho a la infancia

En los recorridos por las zonas afectadas, la locutora y creadora de contenido venezolana Yei Love encontró otra realidad que decidió documentar.

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Su cámara no se detuvo únicamente en las necesidades materiales. También registró aquello que seguía resistiendo entre las familias.

"Hay una línea muy fina entre documentar una tragedia y convertirla en un espectáculo", reflexionó. Confesó que durante varios días tuvo miedo de cruzarla, hasta comprender que su cámara "nunca había estado apuntando hacia el dolor, siempre había estado apuntando hacia lo que todavía quedaba de las personas".

Ese cambio de mirada le permitió encontrar escenas cotidianas que, en medio de la emergencia, cobraban un significado distinto. "Pensé que iba a encontrar personas que lo habían perdido todo, pero encontré personas intentando conservar lo único que ninguna tragedia puede llevarse por completo, la dignidad", afirmó.

Mientras distribuía donaciones observó niños jugando, madres peinando a sus hijos antes de comenzar el día, personas preparando café, barriendo el lugar donde pasarían la noche o doblando una cobija.

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Reconoció que todas esas ayudas son indispensables, pero aseguró que al llegar a las comunidades descubrió una necesidad de la que, según dijo, casi nadie estaba hablando: "La infancia".

"Alimentar a un niño es urgente, pero devolverle, aunque sea por unos minutos, el derecho a jugar también es una forma de cuidar su dignidad", sostuvo.

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"Hoy no vi niños recibiendo juguetes, vi niños recordando que todavía podían elegir; vi sonrisas que volvían a aparecer; vi una pelota reuniendo desconocidos; vi colores llenando hojas en blanco", relató.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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