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Partido de Flávio Bolsonaro reconoce resultados de las elecciones en Brasil que ganó Lula

Según el partido de derecha, la segunda vuelta en Brasil fue "un escenario marcado por medidas fuertemente electorales, con impacto económico y social".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de oct, 2026
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Partido de Flávio Bolsonaro reconoce resultados de las elecciones en Brasil que ganó Lula
Flávio Bolsonaro, excandidato presidencial de Brasil -
AFP

El Partido Liberal (PL) de Brasil, colectividad por la que fue elegido el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, reconoció este lunes los resultados de las elecciones presidenciales que impidieron la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, mediante una carta publicada en sus redes sociales.

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A través de un comunicado, el partido de Bolsonado dijo: “Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales con una ventaja de 2,2 millones de votos. Sin embargo, en la segunda vuelta el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electorales, con impacto económico y social. El aumento significativo del gasto público en beneficios sociales en vísperas de la votación genera cuestionamientos sobre los efectos de esas medidas en un proceso electoral justo, además de posibles consecuencias económicas para el país. Al mismo tiempo, el Partido Liberal (PL) concluye estas elecciones con una representación histórica: una bancada de 121 diputados federales, 29 senadores, 229 diputados estatales y distritales, y seis gobernadores. Esto demuestra la fortaleza del partido y la confianza de millones de brasileños en las ideas que defendemos”.

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Agregó la colectividad que “reconocemos el resultado presidencial proclamado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), pero entendemos que los cuestionamientos planteados deben ser debidamente esclarecidos dentro de un debate político equilibrado y democrático. Seguiremos acompañando los hechos y buscando respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto por las instituciones. El PL continuará firme, actuando con independencia y responsabilidad en la defensa de la democracia, la libertad y los valores que representamos. Nuestro compromiso es con Brasil y con los millones de brasileños que confían en nuestro trabajo”.

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