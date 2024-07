Partido Demócrata estudia si Joe Biden sí es apto para las elecciones presidenciales o no

Los legisladores del Partido Demócrata mantuvieron este martes, 9 de julio de 2024, una reunión a puerta cerrada con el foco puesto en determinar el apoyo a la candidatura a la reelección del presidente estadounidense, Joe Biden, algo que ha provocado fisuras en el seno de la formación.

El encuentro en la sede del Comité Nacional Demócrata tuvo lugar en un momento en que una decena de congresistas de ese bando han pedido al mandatario que abandone la contienda, cuestionando su capacidad para seguir al frente debido a sus 81 años y a su débil intervención en el debate frente al republicano Donald Trump el 27 de junio.

"Hubo diversidad de opiniones, pero todos estamos unidos en el hecho de que no podemos permitir que Trump vuelva a la Casa Blanca", dijo a la salida de la reunión el legislador Hank Johnson, según el cual los demócratas decidirán el camino a tomar "en un futuro muy cercano" y "seguirán adelante".

Joe Biden pide que acaben las divisiones en el Partido Demócrata

Un día antes, el propio Joe Biden había enviado una carta a los congresistas demócratas para pedirles poner fin en la disputa interna y centrarse en derrotar al expresidente republicano (2017-2021).

El congresista Lou Correa, representante de California, apuntó en declaraciones recogidas por el diario The Hill que su partido está "abriendo los ojos" al hecho de que las presidenciales de noviembre serán complicadas. "Esto va a ser una pelea de perros".

Sin embargo, instó a cerrar ya la controversia: "El candidato que los votantes eligieron es el candidato que tenemos. Son los votantes los que eligieron. Vayamos adelante, hagamos una buena campaña y ganemos en noviembre".

El encuentro consiguió que algunos que habían expresado sus dudas sobre Biden corrigieran su postura. Fue el caso del congresista Jerry Nadler de Nueva York: el fin de semana había instado a que se fuera y este martes, según The Hill, afirmó a la prensa que Biden es el nominado y hay que respaldarlo como tal.

Otro de quienes habían hecho saber que preferían un nuevo aspirante, Seth Moulton, de Massachusetts, vio positivo que tenga lugar esta discusión: "Este es exactamente el tipo de debate que deberíamos tener como partido. De esto se trata la democracia".

¿Cómo está Joe Biden en las encuestas a la Presidencia de Estados Unidos?

De momento, según las encuestas, Trump se mantiene en cabeza: acapara el 42,1% de las intenciones de voto, 2,1 puntos porcentuales más que Biden, según la media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight.

El propio Biden expresó el lunes su hartazgo por las dudas en torno a su candidatura.

"Me siento frustrado por las élites del partido... Cualquiera de estos tipos que crea que no debería postularme, que compita contra mí. Que se postule para presidente, que me desafíe en la convención" de agosto en Chicago, dijo en el programa Morning Joe de la cadena MSNBC.

Para el congresista Pete Aguilar, presidente del Caucus Demócrata en la Cámara Baja, el partido debe apostar por destacar que Trump presenta una amenaza para la democracia.

"El liderazgo del Caucus Demócrata está pidiendo a sus miembros que hablen de la importancia de evitar que Trump vuelva a la Casa Blanca. Muchos de nosotros estábamos (en activo) cuando Trump estuvo ahí. Sabemos el caos que se deriva de eso", dijo en su conferencia de prensa semanal en el Capitolio.

La reunión de este martes, afirmó, "fue un ejercicio de escucha genuina para poner sobre la mesa una perspectiva y tener una carrera que avanza. Los congresistas demócratas confiamos mucho en la agenda que tenemos", concluyó subrayando que "ahora mismo Biden es el nominado demócrata" y ellos lo apoyan.

