Salud del presidente Joe Biden, en duda ante repetidas visitas de neurólogo a Casa Blanca

En Estados Unidos no para la polémica en torno a la continuidad del presidente Joe Biden en la campaña a la reelección.

Este lunes, 8 de julio de 2024, el mandatario intensificó los mensajes para disipar dudas que crecen por las frecuentes visitas de un neurólogo especializado en tratamiento de párkinson a la Casa Blanca durante los últimos meses.

Ocho visitas en un año de un neurólogo a la Casa Blanca y una reunión con el doctor del presidente de Estados Unidos tienen a la administración Biden intentando mantener la calma en medio de una inmensa incertidumbre.

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, se pronunció sobre el hecho: “¿Ha sido tratado por párkinson el presidente? No. ¿Está siendo tratado por el párkinson? No, no lo está. ¿Está tomando medicamentos para el párkinson? No, así que esa son las cosas sobre las que puedo darles respuestas completas. Pero no voy a confirmar el nombre de ningún especialista que llegue a la Casa Blanca por razones de privacidad”.

¿Quién es Kevin Cannard y por qué visita la Casa Blanca?

El intento de Karine Jean-Pierre por dar caridad sobre los tratamientos que recibe el presidente se dio luego de que se conociera una minuta de las visitas a la Casa Blanca, en donde el nombre de Kevin Cannard aparece ocho veces en el último año.

Cannard es especialista en párkinson del Hospital Militar Walter Reed. No hay claridad de si Joe Biden se reunió con él.

“Lo que sí puedo compartir con ustedes es que el presidente ha estado con un neurólogo, como parte de sus valoraciones de salud anuales unas tres veces”, complementó Jean-Pierre.

La controversia se da en momentos en los que los cuestionamientos a la salud de Joe Biden crecen, especialmente en su partido.

Son alrededor de 12 congresistas los que han expresado dudas o sugerido que Joe Biden de un paso al costado, de ahí una carta que él les envió.

“Estoy firmemente comprometido a permanecer en esa carrera hasta el final y a vencer a Donald Trump”, expresa Biden.

En la mañana de este lunes, en una entrevista, Biden retó a sus críticos a que se enfrentaran a él en la próxima Convención Nacional Demócrata.

