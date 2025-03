Pensó que su dolor de estómago era por el estrés de la boda, pero era cáncer en etapa 4

En Estados Unidos se hace tendencia la historia de Ashley Robinson, un hombre de 34 años que pensó que estaba experimentando una grave situación de salud por el estrés de su boda, pero resultó siendo cáncer en sus intestinos.

Robinson conoció a su esposa Jasmin en 2019, cuando iban al mismo gimnasio, luego de varios años de noviazgo, en 2024 la pareja decidió dar el siguiente paso en su relación, llegando al altar. Según contó el hombre al diario The Sun, estaban en una carrera contra el tiempo para alcanzar a preparar todo para la 'boda de princesa' que quería su mujer.

Mientras avanzaban en cada detalle de la ceremonia, la salud de Ashley empezó a empeorar. Como los médicos le decían que no era nada grave y él pensaba que todo era resultado del estrés, siguió con los planes del matrimonio sin preocuparse mucho por lo que estaba viviendo.

¿Qué síntomas tenía Ashley Robinson?

El hombre empezó a tener problemas estomacales y la señal de alerta más fuerte fue notar sangre cuando cuando iba al baño. "Empecé a perder bastante sangre cuando estaba buscando un número dos", recordó y señaló que en ese momento consultó a su médico de cabecera.

El profesional de salud que lo vio no notó nada extraño o malo en lo que Robinson le contaba y le aseguró que "pasaría en una semana aproximadamente". Pero cuando había pasado más de una semana y las hemorragias eran más fuertes, volvió a consultar a los médicos. "Me decían 'está bien, no te preocupes, ve y cásate', así que les creí".

Ashley Robinson celebró su boda a pesar de sus problemas de salud - Foto: The Sun

Hubo un día en el que tuvo que ir a urgencias porque perdió mucha sangre al ir al baño. "Personalmente, pensé que estaba relacionado con el estrés porque había aparecido rápidamente mientras preparábamos todo para la boda", planteó. Le mandaron algunos medicamentos, pero nada cambió.

¿Cómo dieron con el diagnóstico?

La palabra cáncer apareció en la mente de Robinson con algunos de los primeros síntomas, recordando que su bisabuela murió por cáncer de colon . Sin embargo, cuando le comentó esto al médico, "dijo que no había ninguna posibilidad y que yo era demasiado joven".

Con la boda a pocas semanas, Ashley Robinson decidió ignorar por un tiempo sus problemas de salud y en julio de 2024 dio el 'sí, acepto' con su novia en el altar. Los días posteriores a la boda no fueron positivos, la luna de miel de la pareja se vio arruinada por la salud del hombre, quien en cuestión de días perdió 12 kilos.

Ante esta situación, volvió a consultar a los profesionales de salud, quienes no creían que se tratara de cáncer. Fue gracias a Jasmin, su esposa, quien exigió a los médicos que le realizaran los exámenes necesarios, que el hombre de 34 años se sometió a una colonoscopia.

Ashley Robinson fue diagnosticado con cáncer en etapa 4 - Foto: The Sun

"Fue entonces cuando encontraron un tumor del tamaño de una naranja en mi colon. Me dijeron que tenía cáncer de colon en etapa 4, que se había extendido al hígado. Fue la peor noticia posible", aseguró.

Actualmente, Ashley se encuentra en un tratamiento de inmunoterapia que ha sido muy efectivo, tanto que el tumor se ha reducido en un 90%. A pesar de este buen resultado, lamenta que "si lo hubieran detectado en mayo, tal vez habrían podido darme un tratamiento antes de que se extendiera a mi hígado".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

CORREO: mpgonzal@caracoltv.com.co