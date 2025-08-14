¿Quién era la Barbie narco chilena, mujer que murió junto a sus hijos en un accidente?

A nivel internacional es noticia la trágica muerte de Karen Soto Mansilla, una mujer chilena conocida como la 'Barbie narco chilena'. La mujer de 41 años, que cumplía con una condena en libertad condicional, falleció en medio de un accidente de tránsito junto a sus dos hijos de 4 y 18 años. Su fallecimiento ha llevado a los medios a recordar la historia de esta mujer, descubierta y capturada por narcotráfico en 2023.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El accidente ocurrió en la madrugada del 13 de agosto, cuando la mujer manejaba un vehículo en el que iba acompañada por sus dos hijos. Los hechos que causaron el accidente todavía son materia de investigación por parte de las autoridades. Se sabe que el siniestro involucró otro vehículo, en el que iban dos hombres que resultaron que heridas leves y están bajo revisión médica.



¿Quién era la Barbie narco chilena?

Karen Alejandra Soto Mansilla se convirtió en un personaje reconocido y se ganó el apodo de Barbie narco chilena en 2023, cuando fue capturada junto a su pareja y otras dos personas por liderar una banda de narcotráfico de cocaína en la zona de Frutillar, en la región de Los Lagos, en Chile.

Pero antes de eso, Soto ya era popular en redes sociales y en su vecindario. A través de sus perfiles en plataformas digitales, la mujer acaparaba la atención por presumir a su pareja y sus viajes con destinos en hoteles de lujo. De la misma forma lo hacía presumiendo su Peugeot 308 Cabriolet color rosado, decorado con accesorios del mismo tono, incluyendo detalles con hojas de marihuana en ese mismo color y tener costosas joyas y prendas del mismo tono.

Publicidad

Todos estos lujos también llamaron la atención de las autoridades chilenas, quienes empezaron una investigación para saber si la mujer tenía nexos con una banda de narcotráfico que operaba en el sur del país. En medio de las pesquisas descubrieron que no solo estaba relacionada, sino que la manejaba, ya que su novio era Héctor Mancilla, conocido como 'El Cocho', el líder de la dichosa banda.

Según establecieron los investigadores, mientras 'El Chocho' era el líder de la organización criminal, la 'Barbie narco chilena' tenía la responsabilidad de repartir la droga. Otras dos personas fueron capturadas junto a ellos en julio de 2023, en medio de un mega operativo antidrogas. En medio del operativo, en la casa de la pareja se incautaron 28 kilos de cocaína, más de $9 millones de pesos chilenos en efectivo, además de 5 vehículos y 3 armas: dos de aire comprimido.



¿Cómo murió la Barbie narco chilena?

Las autoridades detallaron que el siniestro ocurrió hacia las 3:00 de la mañana de este miércoles en la Ruta V-200, en la localidad de Frutillar. Karen Soto falleció en el lugar, mientras que sus hijos quedaron gravemente heridos y alcanzaron a ser trasladados a un centro médico, donde murieron momentos después a causa de las lesiones.

Publicidad

El informe preliminar indica que el carro de la 'Barbie narco chilena' colisionó de frente contra otro vehículo y el impacto fue fatal. Una de las principales hipótesis, por ahora, es que Soto habría invadido la pista contraria, pero se está a la espera de conocer los resultados de las pericias y los análisis toxicológicos. Los dos hombres que se movilizaban en el otro vehículo sobrevivieron y no sufrieron heridas fatales, según las autoridades, gracias al uso del cinturón de seguridad.

Tras el accidente, se notificó que la ceremonia fúnebre de la mujer de 41 años, es considerado como "funeral de alto riesgo", debido a lo conocida que era la figura de Karen Soto Mansilla en la zona. "En base a los antecedentes contenidos en un informe técnico elaborado por Carabineros de Chile, e información solicitada a policías y otras instituciones, esta Delegación Presidencial Regional de Los Lagos resolvió calificar el funeral de la mujer como de riesgo, aplicando el procedimiento correspondiente", señalaron las autoridades.

Por este motivo detallaron que "la resolución fue notificada personalmente por Carabineros de Chile a familiares de la fallecida. Conforme a la normativa vigente, dentro de un plazo de 24 horas deberá desarrollarse la totalidad del proceso funerario, que comprende la inscripción de defunción en el Servicio de Registro Civil e Identificación y el traslado directo de la fallecida al lugar donde se realizará la sepultación o cremación".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL