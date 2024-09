Perro fue encontrado al borde de la muerte tras haber sido empapado con aceite de motor

Los servicios para animales de Alabama, Estados Unidos, encendieron sus alarmas después de que encontraran un pequeño perro en condiciones deplorables. Las autoridades ahora buscan a la persona que pudo haberle causado daño.

El 13 de septiembre, la Sociedad Protectora de Montgomery publicó desgarradoras imágenes de un perro que fue encontrado empapado de aceite de motor. Tras atraparlo, el can identificado como Chance, fue llevado al veterinario.

La revisión inicial permitió determinar que el perro tenía una anemia grave, además de haber ingerido e inhalado una alta cantidad de aceite. Para poder estabilizarlo, los especialistas debieron darle líquidos, una transfusión de sangre y carbón activado; sin embargo, la mascota pasó la noche al borde de la muerte.

Casi como un milagro, el perro comenzó a mostrar señales de recuperación, por lo cual decidieron hacer exámenes más profundos que mostraron que tenía la cadera lastimada y la pelvis fracturada.

"Si pudiera hablar, nuestras almas nunca se recuperarían... sufrió un hambre inimaginable. No sabemos si lo privaron de comida a propósito o si el daño no tratado en las caderas no le permitió a su colon funcionar correctamente", detalló la entidad.

¿Qué pasará con el perro?

De momento, la Sociedad Protectora de Animales está recogiendo fondos para poder costear el tratamiento veterinario de Chance. Aunque el pronóstico es reservado, el perro ha comenzado a comer y mostrar signos de mejoría.

"¡Todavía tiene un largo camino por delante, pero parece que está listo para el desafío!", destacó la organización, y pidió a la comunidad que, en caso de tener información sobre la persona que pudo haberle causado daño al perro, la entreguen a las autoridades para poder hacer justicia.

