Dueña de perro sacrificado en Manizales aplaude a policía que disparó: "Era él o nosotros”

Habló la dueña del perro que tuvo que ser sacrificado por un policía en Manizales, cuando atendían un caso de violencia intrafamiliar. Pese al dolor de perder a su mascota, Lina María Ocampo le agradeció al uniformado por lo que hizo.

“Si no doy la autorización, el perro me hubiera matado”

La mujer habló de la situación que se registró el pasado 13 de septiembre en el barrio San Sebastián, en la comuna 5 de Manizales.

Lina María relató que su “hermano me estaba dando pata a la puerta, se me iba a meter a la casa”, y el can lo que hizo “fue defenderme”.

Fue por eso que la mujer llamó a la Policía. Cuando los patrulleros llegaron, “lo que hago, porque era mi mascota, para controlarlo, es cogerlo, abrazarlo para entrarlo”, pero “el perro actuó atacándome a mí”. Le mordió la pierna derecha.

Aclaró que el animal “no tenía bozal porque lo tenía dentro de la casa, él no estaba afuera, él estaba dentro de la casa”, pero con la situación que provocó su hermano, el can se salió y los atacó.

“Yo empecé a gritar y a pedir auxilio. En este momento creo que no estaría contando la historia, ni yo ni mi hijo, porque me encontraba sola en la casa con un bebé de 14 meses”, aseguró.

El perro, sin embargo, atacó al patrullero. “Fue el único uniformado que tuvo el valor de meterse, independientemente de ver que era un perro que ya estaba agresivo, atacándome a mí como dueña y él no la pensó, se metió”, reveló.

Entonces, narró, “me pidieron la autorización” de sacrificarlo. “Si yo no doy esa autorización, (el perro) mata al señor patrullero y me hubiera matado hasta a mí. (…) Era él o éramos nosotros”, afirmó.

“Mi perro no era agresivo, jamás lo fue”

La dueña de la mascota sostuvo que “estamos en un dolor profundo porque para nosotros se murió un hijo”.

“Me duele y en este momento estoy pasando por un duelo, porque nadie sabe uno cómo quiere. Ellos (los perros) se vuelven hijos de la casa... cuatro años, desde niño lo teníamos”, contó, reiterando que “mi perro no era agresivo, jamás lo fue”.

Pese al dolor que atraviesa por la pérdida de su mascota, Lina dijo que "tengo mucho para agradecerle (al uniformado), mi esposo, yo, mi familia, porque si no fuera por usted no estaría contando la historia”.

Manifestó que los uniformados “actuaron como lo tenían que hacer, sino no, ni yo ni mi hijo estuviéramos contando la historia”.

¿Qué pasó con el hermano de la mujer?

El presunto agresor fue llevado a un centro de traslado para la protección, donde se le impuso un comparendo. Sin embargo, no pudieron detenerlo porque no fue sorprendido en flagrancia.

Por su parte, el policía que fue mordido por el perro se encuentra en recuperación.

El coronel Jhon Carlos Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, informó que el patrullero “resultó lesionado en sus dos manos y tuvo una excusa total de servicio por cinco días”.