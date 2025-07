Ladrón olvidó su celular en medio del robo y su víctima publicó sus fotos íntimas: "Estoy retriste"

A través de redes sociales se conoció la curiosa historia de un hombre que logró recuperar su celular robado, luego de negociar con el ladrón de una manera poco común. Gabriel Ávalos, un hombre argentino, fue víctima de un ladrón de celulares que lo asaltó en plena calle y se llevó su celular. Sin embargo, como un acto de justicia divina, al delincuente se la cayó su celular en la escena, dejando a su víctima con una manera de tomar venganza.

Ávalos publicó un video en su cuenta oficial de TikTok contando lo ocurrido, anécdota que rápidamente se hizo viral a nivel internacional. En la grabación el hombre relató que cuando vio que al ladrón se le había caído el celular en el lugar, lo tomó, pero no pensó que con esto lograría recuperar su teléfono. Tras desbloquear el móvil del delincuente encontró imágenes íntimas que publicó en redes sociales para presionar al ladrón para que le devolviera su celular.



Publicó fotos íntimas del ladrón y recuperó su celular

El hombre relató que todo ocurrió un día que caminaba por la calles y fue interceptado por un ladrón. El delincuente lo atacó y le robó su celular. Sin embargo, en el momento Gabriel Ávalos reaccionó y quiso defenderse, en medio del forcejeo al ladrón se le cayó un celular al suelo. La víctima lo agarró y empezó a pensar una manera de vengarse del delincuente.

"Pude desbloquear su celular porque la contraseña era 1-2-3-4, empecé a mandarle mensajes a los familiares para que me devolviera el mío", contó. Sin embargo, el joven señaló que ningún contacto del hombre le respondía y que, al contrario, empezaron a bloquearlo. Al no tener respuestas, empezó a buscar mas información en el dispositivo que le sirviera para llegar al ladrón y por ende a recuperar su propio celular.

Al entrar a la galería del teléfono, Gabriel encontró algunas fotos comprometedoras. "Eran tres fotos: una en donde estaba comiendo con la mujer, otra en un hotel, los dos en ropa interior, y la tercera era parecida a la anterior". Al no obtener ninguna respuesta por parte de los contactos del ladrón, asumió que tal vez no recuperaría su teléfono, pero por lo menos humillaría públicamente al responsable del hurto de su celular. Gabriel tenía acceso a todo, así que publicó las fotos íntimas del ladrón y su pareja en las mismas redes sociales del delincuente.

Esta acción sí generó inmediatamente una reacción a su favor, pues el ladrón lo contactó. Según Ávalos, el ladrón lo contactó para pedirle que eliminara las fotos de sus redes sociales y, además, le propuso negociar el regreso de su celular. "Me pidió que las borrara, que tenía familia. Yo me enojé porque me pedía cosas después de haberme robado".

A pesar de la indignación que le generaban los reclamos del ladrón por publicar sus fotos íntimas, Gabriel aceptó encontrarse con él para intercambiar sus respectivos celulares. "Estaba con gente, yo había ido con mis compañeros. Después se acercó solo, con el celular hacia arriba", detalló y luego reflexionó que por recuperar su celular se colocó en una situación que pudo haber sido peligrosa, pero que terminó bien.

Pero eso no fue todo, antes de devolverle el celular al ladrón, Gabriel abrió el WhatsApp Web del delincuente en su computador, en donde revisó a fondo las conversaciones del delincuente. En tiempo real vio una conversación que el hombre tuvo con su pareja, quien le reclamaba por haber publicado sus fotos en redes. "La chica le decía que ella había soñado que le iba a pasar esto, que no era bueno para él, que estaba triste".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL