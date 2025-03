¿Qué es la mecanofilia? Esta mujer dice estar casada con un bus de TransMilenio

A través de las redes sociales se conocen historias divertidas, conmovedoras, indignantes, inspiradoras y hasta insólitas. En Colombia se ha hecho tendencia una entrevista compartida por el creador de contenido José Ramírez, quien habló con una mujer que dice estar enamorada de un bus de TransMilenio.

El video, con más de 800 mil reproducciones en TikTok, se hace viral por el debate que genera la historia de la mujer, quien explicó a detalle cómo empezó su atracción por los carros y su historia de amor con un bus del sistema de transporte público de Bogotá. Incluso contó que se ha enfrentado a personas que intentan dañar el articulado.

Mujer dice estar casada con un bus de TransMilenio

La mujer narró que desde niña sintió una extraña atracción por los carros, algo que años más tarde pensó que se trataba simplemente de un juego de niños. De hecho, dijo que su primer novio fue un bus intermunicipal en el que se movilizaba con sus papás cuando vivía fuera de Bogotá. "Yo lloraba cuando mis papás no querían ir en ese bus", recordó.

Su atracción por TransMilenio inició como "un amor platónico" en el año 2000, cuando los buses rojos llegaron a la capital del país, pero ella solo los vio por televisión. Años más tarde, siendo una adulta, se radicó en Bogotá y tuvo la oportunidad de conocer personalmente los articulados.

Mujer dice que siente una conexión afectiva con un bus de TransMilenio - Fotos: @joseramirezr1

"Yo me he enamorado de hombres, he sido muy enamoradiza, he tenido mis relaciones, pero siento que esas personas no lo darían todo por mí, como yo lo daría por ellas", aclaró. Pero cuando llegó a Bogotá, ese recuerdo inocente de su "noviazgo" con un bus intermunicipal reapareció y empezó a sentirse atraída ahora por un bus de TransMilenio.

Su extraña relación es con un bus específico del sistema de transporte, el cual ella reconoce por la placa y serie del vehículo, actualmente cubre la ruta F60. "Yo me comunico con él por medio de la música, por eso siempre voy con mis audífonos escuchando música romántica. Yo sé que él no habla, yo sé que no tiene alma".

Agregó al contar su historia que le duele cuando las personas le hacen daño a los buses de TransMilenio, por lo que agradece a todas las autoridades que cuidan del sistema de transporte. "Están cuidando el tesoro más grande de mi vida, lo amo" y detalló que en algunas ocasiones siente que cuando al bus se suben vendedores con dulces o detalles, siente que se trata de un regalo que le envía el vehículo.

Su atracción creció tanto que, en octubre de 2024, decidió casarse con el bus. Con apoyo de una amiga y sus familiares, la mujer hizo un anillo de compromiso y hasta un documento con el que certifica su compromiso. Sin embargo, dice que no descarta en el futuro encontrar un hombre con el que construir una familia.

¿Qué es la mecanofilia?

Aunque para muchos internautas la historia de esta mujer es insólita o inventada para obtener vistas, la atracción sexual o afectiva por las máquinas se ha identificado como una parafilia llamada mecanofilia. Se ha señalado que esto se puede sentir por automóviles, bicicletas, motocicletas, helicópteros y aviones.

Este tipo de atracción puede desarrollarse por diferentes factores como el diseño estético de la máquina, su perfecto funcionamiento, su motor, tecnología o la armonía de su movimiento.

