Por mensaje de odio a mesero, mujer fue despedida de su trabajo: “Espero que Trump te deporte”

El día de un mesero de un restaurante mexicano en Ohio, Estados Unidos, se vio ensombrecido cuando una cliente le dejó escrito un mensaje de odio debido a su país de origen. El hecho se remonta a la noche del 2 de marzo de 2025.

Según reportó Telemundo Noticias, el mesero agredido fue identificado como Ricardo. En el recibo la mujer escribió que dejaría “cero de propina, tú apestas” y añadió que “¡espero que Trump te deporte!”.

Tanto los compañeros de Ricardo como los ciudadanos lo apoyaron y uno de los trabajadores del restaurante compartió la factura con el mensaje a través de redes sociales.

La comunidad afirmó que irían al establecimiento Cazuelas Mexican Restaurant & Cantina, donde trabaja Ricardo para apoyarlo.

Mujer fue despedida por mensaje de odio

Los internautas hicieron los suyo y lograron identificar a la mujer: Stephanie Lovins. Se sabe que debido al mensaje de odio que le escribió al mesero fue despedida de su trabajo.

Además, sus compañeros crearon una recaudación en la página GoFundMe para recolectar propinas para Ricardo, iniciativa que logró recoger 13.944 dólares.

En la iniciativa se escribió: "En caso de que no esté claro: ESTAS PERSONAS ESTABAN COMIENDO EN UN RESTAURANTE MEXICANO. Disfrutaron de la comida, del servicio y, en lugar de dar propina, decidieron mostrar su verdadera cara de la forma más repugnante posible. Bueno, ¿adivinen qué? El odio no gana aquí. Internet ya se ha hecho cargo de los responsables (por lo que no hay necesidad de desperdiciar energía en ellos). Esta recaudación de fondos tiene como objetivo apoyar a Ricardo y demostrarle que la comunidad lo apoya".

Trump pide fondos federales para "la mayor deportación de la historia" de EE.UU.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, pide al legislativo fondos federales para completar "la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos", en línea con sus promesas electorales, según dijo en su primer discurso ante la sesión conjunta del Congreso de su segundo mandato.

"He enviado al Congreso una solicitud de financiación detallada que explica exactamente cómo eliminaremos estas amenazas, protegeremos nuestra patria y completaremos la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, más grande incluso que la del actual poseedor del récord, Dwight D. Eisenhower (presidente de 1953 a 1961)", aseguró Trump.

Trump definió a Eisenhower como "un hombre moderado, pero alguien que creía firmemente en las fronteras", y aseguró que los estadounidenses esperan que el Congreso autorice los fondos "sin demora" para que pueda promulgar una ley al respecto.

Según denunció, "los medios de comunicación" y "el Partido Demócrata" continúan diciendo que se necesitaba una nueva legislación para asegurar la frontera, pero afirmó: "Lo único que realmente necesitábamos era un nuevo presidente".

En su primer mes de regreso a la Casa Blanca, Trump ha aprobado la deportación de unos 37.660 inmigrantes irregulares, menos que la media mensual de devoluciones bajo el Ejecutivo de su predecesor, Joe Biden, aunque se espera que el volumen de estos operativos crezca en los próximos en línea con su promesa de reforzar la seguridad fronteriza.

A su vez, y a la espera de cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, el despliegue de militares estadounidense en la frontera con México parece haber reducido de manera importante el número de detenciones de individuos en situación ilegal.

Asimismo, sacó pecho de su decisión de declarar la emergencia nacional en la frontera sur, así como al Ejército, "a las pocas horas de jurar el cargo".

"Como resultado, los cruces ilegales de la frontera el mes pasado fueron, con mucha diferencia, los más bajos jamás registrados", aseguró.

En el palco presidencial, donde estaba la primera dama, Melania Trump, se encontraba su ‘zar de la frontera’, Tom Homan, a quien agradeció su trabajo estas semanas.

"Estamos logrando la gran liberación de América", concluyó.

