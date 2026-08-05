Perez Hilton, reconocido bloguero, fue hospitalizado tras preocupante episodio: ¿qué le pasó?

El bloguero estadounidense Perez Hilton, reconocido durante años por su cobertura de noticias del entretenimiento y la farándula, se encuentra recuperándose en un hospital después de un incidente ocurrido durante una transmisión en vivo en TikTok que provocó la intervención de los servicios de emergencia. La situación se registró el martes en su residencia de Miami, luego de que varias personas que seguían la transmisión alertaran a las autoridades al considerar que el creador de contenido estaba protagonizando un acto de presunta autolesión.

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De acuerdo con la información entregada por la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade a distintos medios estadounidenses, los agentes acudieron al lugar tras recibir llamadas de ciudadanos preocupados por lo que estaban observando en la transmisión. Sin identificar públicamente a Perez Hilton por su nombre, las autoridades confirmaron que la persona involucrada fue localizada con vida y posteriormente trasladada a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.



Así reaccionaron las autoridades ante grave episodio de salud del bloguero

Según el comunicado oficial, cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron que el hombre se encontraba solo dentro de la vivienda. Tras establecer contacto con algunos familiares presentes en la residencia, los agentes optaron por "retirarse tácticamente sin dejar de vigilar la situación", según registró la BBC. "En muchos incidentes que involucran a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", expresó el comunicado.

Además de los policías, al lugar también acudieron integrantes de la Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales especializados en salud mental, quienes ofrecieron acompañamiento y recursos de apoyo a la familia. "A menos que exista una amenaza inmediata para otras personas, reducir la tensión de la situación y aplicar técnicas de intervención en crisis puede disminuir la probabilidad de que una persona en crisis provoque deliberadamente una reacción letal de la policía para poner fin a su propia vida, además de minimizar el riesgo de lesiones para ella misma, los agentes y el público". Posteriormente, la institución confirmó que la persona involucrada fue llevada a un centro asistencial para continuar con la atención médica correspondiente.



La transmisión fue suspendida y su cuenta de TikTok dejó de estar disponible

Mientras se desarrollaba la emergencia, la transmisión en vivo dejó de emitirse y, poco después, la cuenta de TikTok desde la que se realizaba ya no estuvo disponible para los usuarios. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si la suspensión de la cuenta fue una decisión de la plataforma o una consecuencia derivada de las políticas sobre contenido sensible. TikTok tampoco ha entregado un pronunciamiento público sobre el caso.



Horas después del incidente, los representantes de Perez Hilton, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, emitieron un comunicado dirigido a diferentes medios de comunicación. Manifestaron que estaban al tanto del contenido que circulaba en redes sociales relacionado con su cliente y aseguraron que su prioridad era conocer su estado de salud. "Hasta el momento, no hemos podido contactar directamente con él, a pesar de nuestros continuos esfuerzos por localizarlo". Además, solicitaron respeto por la privacidad de Perez Hilton y de su familia mientras enfrenta esta situación.



¿Quién es Perez Hilton?

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira, nació en Estados Unidos y tiene ascendencia cubana. Alcanzó notoriedad a comienzos de la década de los 2000 gracias a un sitio web dedicado a publicar noticias y comentarios sobre celebridades. Su nombre artístico surgió como un juego de palabras inspirado en la empresaria y figura mediática Paris Hilton, una de las personalidades más seguidas por la prensa del espectáculo durante esos años. A lo largo de los años recibió críticas de diferentes celebridades, entre ellas Miley Cyrus, Khloé Kardashian, Mila Kunis y Lady Gaga, quienes cuestionaron algunas de sus publicaciones.



Con el paso del tiempo, Perez Hilton reconoció públicamente que muchas de sus publicaciones del pasado afectaron a otras personas. En sus memorias, publicadas en 2020, expresó arrepentimiento "sobre todo porque ahora me doy cuenta de que nunca tuve por qué ser tan mezquino o cruel". También afirmó que, con el paso del tiempo y especialmente después de convertirse en padre de tres hijos mediante gestación subrogada, cambió su forma de entender el impacto que podían tener sus palabras. "Una de las muchas cosas que lamento es haber herido a tanta gente poniéndoles apodos desagradables, y sobre todo haber sido cruel con los hijos de famosos."



Líneas de atención en salud mental en Colombia

Si usted no llega a sentirse bien anímica o emocionalmente y desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

Instagram: @hablandosolas

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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