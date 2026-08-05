Colombia podría retirarse de las Nuevas Rutas de la Seda de China, según Nate Morris

El nominado para ser embajador de Estados Unidos en Colombia, Nate Morris, compareció este miércoles ante el Senado en Washington, como parte de su proceso de confirmación. Durante la audiencia, expuso su visión sobre la relación entre los dos países y los temas que serían prioridad durante su gestión. Además, afirmó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, ha manifestado su intención de salir de la iniciativa china de la Franja y la Ruta, también conocida como las Nuevas Rutas de la Seda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Morris, ante el Senado, el cual debe votar si aprueba que él sea el embajador de Colombia, expuso sus prioridades en lo que espera sea su mandato como embajador: detener o hacer frente al flujo de drogas ilícitas desde Colombia hacia los Estados Unidos, expandir las oportunidades de comercio entre ambos países y ayudar a los estadounidenses que viajen a Colombia. También, dejó claro que una de las prioridades más importantes es contrarrestar la presencia de China en Colombia. En ese sentido, afirmó que ya hay un compromiso del gobierno del presidente Abelardo del Espriella de retirar a Colombia de la iniciativa de la Franja y la Seda.

"En el caso concreto de Colombia, creo que el gobierno colombiano debe decidir si opta por Estados Unidos o por China. No considero productivo que ambos países estemos invirtiendo allí. Me resulta muy alentadora la postura del nuevo presidente y su compromiso de retirar a Colombia del memorando de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. Me parece un paso extraordinario para dejar claro dónde residen nuestras alianzas", indicó Morris.



Cabe resaltar que el presidente saliente, Gustavo Petro, firmó en mayo de 2025 un acuerdo de intención para adherirse a al proyecto chino, al cual también están vinculados países vecinos como Ecuador, Perú y Brasil. "Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos e independientes. Las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo deben ser en condiciones de libertad e igualdad. Hemos decidido dar un paso al frente y profundo entre China y América Latina", añadió Petro tras el anuncio.



En su momento, el enviado especial del Departamento de Estado estadounidense para América Latina, Mauricio Claver-Carone, advirtió que el acercamiento entre Colombia y China podría traer consecuencias negativas para varios sectores, como en las exportaciones de café y rosas hacia Estados Unidos. “El acercamiento del presidente Petro con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y el café de Centroamérica”, dijo Claver.



¿En qué consisten las Nuevas Rutas de la Seda?

Se trata de un mega proyecto de infraestructuras con el que China pretende generar una red comercial internacional y extender su influencia a nivel global. Tiene como objetivo vincular a China con Europa, Medio Oriente, África y América Latina. El presidente de China, Xi Jinping, lanzó la iniciativa en 2013, y desde entonces se han sumado más de 100 países,incluyendo 21 naciones latinoamericanas como Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua y Argentina.

Publicidad

Según la página web del Foro Económico Mundial, la iniciativa, denominada Belt and Road Initiative (BRI) o Iniciativa de la Franja y la Ruta, abarcará rutas terrestres (el 'Cinturón') y rutas marítimas (la 'Ruta'). Buscando mejorar las relaciones comerciales con los países de las distintas regiones y así expandir su mercado, China ha iniciado a invertir en infraestructura para los territorios que están vinculados. Beijing dice que podría prestar hasta ocho billones de dólares para infraestructura en 68 países, según informó el Foro Económico Mundial. Esto equivale a un 65 % de la población mundial y un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) global, de acuerdo con los datos de la consultora McKinsey.

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

