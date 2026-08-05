Aparte del brote de ciclosporiasis, Estados Unidos ahora enfrenta una alerta por salmonella

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos investigan un brote multiestatal de salmonela vinculado al consumo de huevos retirados del mercado, luego de que se confirmaran 98 casos de infección en 17 estados y 26 personas hospitalizadas, según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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La alerta surge mientras el país también enfrenta otra investigación por un brote de ciclosporiasis, una enfermedad diarreica causada por el parásito Cyclospora cayetanensis y asociada al consumo de lechuga iceberg contaminada. Aunque ambos eventos ocurren de manera simultánea y afectan la seguridad alimentaria en Estados Unidos, las autoridades han aclarado que se trata de investigaciones independientes y sin evidencia de una relación entre sí.

La investigación, que continúa en curso, apunta como una de las principales fuentes del brote a huevos producidos por Midwest Poultry Services, LP, empresa que inició un retiro voluntario de varios lotes de huevos blancos y marrones de gallinas criadas en libertad.



Casi 100 casos confirmados en 17 estados

De acuerdo con la actualización publicada por los CDC el 24 de julio de 2026, se han identificado 98 personas infectadas con la cepa de Salmonella Enteritidis relacionada con este brote.



Los pacientes comenzaron a presentar síntomas entre el 21 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. De las 44 personas que entregaron información sobre los alimentos consumidos antes de enfermarse, 40 (91 %) afirmaron haber ingerido huevos.

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Hasta el momento, el balance oficial es el siguiente:

Casos confirmados: 98.

98. Hospitalizaciones: 26.

26. Fallecimientos: 0.

Los contagios se han registrado en Arizona, California, Colorado, Georgia, Illinois, Luisiana, Michigan, Misuri, Misisipi, Carolina del Norte, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental.

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¿Qué huevos fueron retirados del mercado?

El retiro involucra huevos blancos y marrones de gallinas criadas en libertad producidos y distribuidos por Midwest Poultry Services, LP entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026. Los huevos fueron enviados inicialmente a establecimientos comerciales y restaurantes de Texas, Oklahoma y Luisiana.

Además, estuvieron disponibles para consumidores en supermercados y otros comercios de:

Texas.

Luisiana.

Oklahoma.

Arkansas.

Misisipi.

Nuevo México.

Los CDC advierten que, aunque esa es la distribución confirmada, algunos productos pudieron haber llegado a otros estados.

¿Por qué se relacionan los huevos con el brote?

Según la investigación epidemiológica y el rastreo realizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Midwest Poultry Services, LP fue identificada como una fuente común de los huevos consumidos por varias de las personas enfermas. Adicionalmente, la empresa realizó análisis en sus granjas de Texas y encontró muestras positivas para Salmonella. Posteriormente, la secuenciación genética confirmó que algunas coincidían con la cepa responsable del brote. No obstante, las autoridades aclararon que esta empresa no sería responsable de todos los casos, por lo que la investigación continúa para determinar si existen otras fuentes de contaminación.

Síntomas de la salmonela

Los CDC explican que los síntomas suelen aparecer entre 12 y 72 horas después de consumir alimentos contaminados.

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Entre los signos más frecuentes están:

Diarrea.

Fiebre.

Calambres abdominales.

La enfermedad suele durar entre cuatro y siete días, aunque puede causar complicaciones graves en niños menores de cinco años, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

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Recomendaciones para consumidores

Ante el retiro del mercado, las autoridades recomendaron:

Revisar si tienen en casa huevos incluidos en el retiro y desecharlos o devolverlos para solicitar el reembolso.

Si los huevos fueron almacenados sin su empaque original y no es posible verificar su procedencia, desecharlos por precaución.

Lavar y desinfectar cuidadosamente cualquier superficie, recipiente o utensilio que haya estado en contacto con los huevos retirados.

Lavarse las manos con agua caliente y jabón antes y después de manipular huevos crudos.

Consultar a un profesional de la salud si aparecen síntomas compatibles con una infección por salmonela, especialmente en personas con mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Las autoridades sanitarias estadounidenses indicaron que continuarán actualizando la información conforme avance la investigación sobre este brote y la del brote de ciclosporiasis, mientras mantienen el llamado a la población a verificar los retiros de alimentos y seguir las recomendaciones de seguridad alimentaria.